Sonos One系列的升级款 Sonos Era 100中国上市，续写下一代智能音响的创新音效和设计的全新篇章。Era 系列由屡获殊荣的艺术家和工程师调音，提供扩展的连接选择，采用Sonos专利的 Trueplay™ 技术，让沉浸式聆听更上一层楼，Era 100 也是首批遵照 Sonos 全新设计标准打造的音响。

Sonos对新一代智能音响充满了期待，Sonos 首席执行官 Patrick Spence 表示：“在一个背景噪音不断的时代，高品质聆听比以往任何时候都更为重要。Sonos 的愿景是让聆听成为一种丰富的感官体验，让客户从喜欢的音乐和音频内容中感受到快乐和活力。Era系列是下一代智能音响，体现了我们对声音创新、设计、与创作者社区深度联系等音响特征的承诺。”

在Sonos One 系列的基础上，我们推出了 Era 100。它传承至Sonos历史第一和第二畅销的产品Play：1和One，继承了它们将出众的音质和小巧的外形神奇地融为一体的出色能力，这款智能音响以全新的硬件和软件搭配新一代声学和外观设计，带来纤毫毕现的立体音效和雄浑厚重的低音表现。

Era 100 仅比其前身 Sonos One 大一点点，配备全新的硬件和系统，采用下一代声学和设计，可以提供细腻的立体音效和浑厚低音。

Era 100作为Sonos家族的新成员，秉承“让世界更好地听”的宗旨，在让用户任何场所都能享受到令人惊叹的聆听体验。与所有Sonos产品一样，Era 100同样由格莱美和奥斯卡获奖者倾力调音，以确保音响能够准确地再现创作者想要呈现的效果。在精心设计的声学架构之外更有Sonos独有的Trueplay™专利调音技术，Trueplay™调音技术能够根据房间的独特声学特性来调整声音，使播放的内容始终忠于原声，在任何环境中都还原最纯真的声音，更令人惊喜的是Era 100 可以用自身的麦克风阵列为Android用户提供快速Trueplay调音，获得更好的声学体验。

Era 100也延续了Sonos“积木式”系统的传统，可随心随时增添系统组合，不仅可作为单独的音乐音响使用，还可以与条形音响产品配对组成家庭影院，用作后置音箱，打造环绕立体声系统，获得余音盈室的立体音效，提升电影之夜体验。

Era 100前瞻性思维引入外形设计，就像我们打造强大的全新聆听体验一样，用富有现代感的纤薄设计，融入了多项音频和技术增强功能，在任何书架、厨房柜台、书桌、床头柜等地，都可成为别致的装饰品。搭配上直观的全新用户界面，包括可实现简单控制的全新电容式音量滑块，让“好声音”变得触手可及。

Sonos的使命是让所有人拥有更好的聆听体验，让聆听更容易、更身临其境、更有意义，让人们聚在一起分享体验，并认识到技术改善生活的巨大潜力。作为Sonos的全新产品，Era 100将更多的用户和潜在用户带来美妙声音，体验更美好生活。

Era 100 中国售价2499元，有哑光黑色和白色可供选择，将在Sonos天猫、京东旗舰店、线下等全渠道正式开售。