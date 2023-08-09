比亚迪第500万辆新能源汽车腾势N7正式下线，成为全球首家达成这一里程碑的车企。这不仅是比亚迪的全新里程碑，更是中国品牌向好向上发展的见证。比亚迪用20年时间，做一道关于新能源、关于中国汽车的证明题。做一件正确的事，等待时间的回报，比亚迪这种长期主义是对“时间的朋友”最佳的诠释。

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这距离比亚迪第300万辆新能源汽车下线，仅过去了不到9个月。回顾比亚迪新能源汽车发展历程，从“第1辆到第100万辆”用时13年、从“100万辆到300万辆”用时1年半。

截至目前，比亚迪拥有11个研究院，超9万研发人员，研发总投入超千亿，现在平均每个工作日递交19项专利申请，获得15项专利授权。比亚迪已推出刀片电池、DM混动、CTB电池车身一体化、易四方、云辇等一系列颠覆性技术，推动新能源汽车行业的持续变革。

当前汽车产业的发展趋势，充分印证了“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”。在新能源的时代浪潮下，中国汽车人用一个又一个里程碑推动中国汽车从追赶走向超越，改写“大而不强”的历史。如今，中国新能源汽车出口量全球第一，全球有超过60%的新能源汽车由中国生产销售，中国新能源汽车专利公开量占全球的70%，全球有超63%的动力电池由中国供应。中国已掌握新能源汽车核心技术和完备的产业链，新能源汽车产业不再被“卡脖子”，成为名副其实的新能源汽车强国。

王传福表示，新能源的发展趋势是不可逆的，并预测2025年中国市场新能源汽车渗透率将超60%，中国汽车品牌市场份额将提升至70%，实现跨越式发展。同时，中国有创造世界级汽车品牌的基础和实力，中国汽车产业必将诞生一批令人尊敬的世界级品牌。

不久之前，比亚迪刚刚公布了自己的2023年7月市场成绩。根据信息，比亚迪7月新能源汽车生产272414辆，上年同期产量163358辆，同比增长约66.76%；7月新能源汽车销量262161辆，上年同期销量162530辆，同比增长约61.3%。与此同时，截止2023年7月底，比亚迪今年累计生产汽车1547961辆，同比增长90.81%；今年累计汽车销量达1517798辆，同比增长87.63%。此外，比亚迪7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为12.406GWh，2023年累计装机总量约为72.655GWh。