继银联国际与马来西亚支付转接网络Payments Network（以下简称“PayNet”）6月签署框架协议后，近日，双方在上海签署合作协议，约定：一是实现中国钱包产品在马来西亚二维码商户全面受理；二是进一步实现马来西亚用户使用的钱包产品在全球银联二维码商户使用。截至目前，银联国际已与韩国、斯里兰卡、柬埔寨和越南等多国本地二维码网络达成互联互通合作。

PayNet是马来西亚央行指定的二维码转接处理机构。银联国际与其约定，通过“网络互联互通”模式，实现当地所有二维码商户支持银联移动支付产品。未来，消费者使用境内和港澳版云闪付App，以及境内接入“云闪付网络支付平台”的商业银行App，都可在马来西亚的二维码商家支付。当地新增二维码受理商户也将默认支持银联标准钱包。

中国银联总裁兼银联国际董事长蔡剑波表示，近年来，东南亚多国央行建设本国支付体系，推进二维码支付网络两两对接。顺应这一趋势，银联国际积极参与到我国支付网络和东盟区域网络跨境互联互通的进程中。此次与PayNet的合作具有重要意义，将大幅提升银联钱包用户在马来西亚的二维码支付体验。下一步，双方将尽快实现马来西亚用户使用当地钱包App在我国的银联二维码商户使用。

去年底以来，银联国际在亚太区域加快落地“网络互连互通”合作模式，通过与境外二维码网络一点对接，即可快速、大规模相互开放二维码受理网络，本地商户无需改造和换码，大幅提升了受理商户拓展速度。目前，韩国移动支付服务Zero Pay、斯里兰卡国家支付网络LankaPay、越南国家支付公司NAPAS、柬埔寨支付系统Bakong旗下二维码网络均与银联国际开展合作。