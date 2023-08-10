IDC学习平板季度跟踪报告显示，2023年第二季度，中国学习平板市场出货量约103万台，同比上升36.6%；上半年出货量约220万台，同比上升37.2%。

2022年第四季度以来，学习平板市场已进入第二阶段——消费者对学习平板的认知度逐步提升，需求也在不断扩大。与此同时，市场上不断涌入新玩家，学而思、有道等厂商步入该赛道，竞争愈发激烈。目前来看，学习平板未来发展仍展现提升势头，消费者对于产品的需求越发多样化。

2023年第二季度前三大学习平板厂商市场表现

百度

小度G系列产品帮助百度稳居学习平板整体市场第一。亲民的价格，加上AI文心大模型的加持，使百度G系列产品在1,000至2,000元人民币价位段处于市场主导地位。

科大讯飞

科大讯飞作为人工智能领域的产业先锋，将AI广泛应用于学习平板，使其T系列产品在6,000元人民币以上价位段取得了第一的市场份额。此外，2023年第二季度的C系列新品也使科大讯飞不仅在1,000至2,000元人民币价位段市场取得一席之位，该产品也使科大讯飞的出货量升至市场第二。

步步高

步步高作为学习平板的老牌厂商，在线下销售渠道的市场份额始终占据着市场第一的地位。凭借其T系列和X系列产品，步步高在2023年上半年4,000元人民币以上价位段的线下市场处于绝对领先地位。S系列产品也凭借其出色的性能、优秀的内容资源和AI的加持，逐步提升其市场份额。第三季度的新品S7提升了S系列整体的性能，加之屏幕升级，相信会给消费者更佳的体验。

大屏化发展趋势明显

尽管学生平板10至11寸产品市场份额依然占据主导地位，但值得注意的是，15寸以上产品的市场份额在日益提升，2023年上半年15寸以上产品的市场份额已高达16.5%。大屏化是学生平板未来发展趋势，在性能和内容不断提升的同时，学生家长越来越关注学习平板的护眼功能，因此各大厂商在不断开发大屏学习平板。

IDC中国分析师冯栋梁认为，中国学习平板整体市场规模在稳步提升，市场对学习平板的消费需求仍在增加，消费者关注产品基础性能的同时，更加注重学习内容的优劣。随着更多K12教育垂直领域品牌进入学习平板市场，相信会给消费者带来更优质的内容体验。