电动汽车初创公司Lucid Motors周二公布了其与特斯拉 Model S Plaid 竞争的“豪华电动超级运动轿车”的最终规格。Lucid Air Sapphire 拥有超过 1,200 马力，从 0 英里/小时加速到 60 英里/小时仅需 1.89 秒。
在大肆宣传超高性能三电机电动 Air 轿车并引发几个月的期待后，Lucid终于在去年 8 月的蒙特利汽车周上推出了 Sapphire EV。Lucid Air Sapphire 号称是“世界上第一辆全电动豪华超级运动轿车”，配备了全新的内部开发的双驱动装置，将扭矩矢量分配与被动 AWD 系统相结合。
Lucid 表示，新型双电动机将与单个前驱电动机配合使用，提供超过 1,200 马力的功率，同时在两秒内实现 0 至 60 英里/小时的加速。就连哈格蒂团队也表示，这是他们在四分之一英里比赛中碾压特斯拉 Model S Plaid、布加迪 Chiron 和杜卡迪摩托车后见过的最快的量产车。
Lucid预告 Air Sapphire即将在亚利桑那州卡萨格兰德工厂下线，并表示将很快上市，不到两周后，这家电动汽车制造商发布了最终规格。根据 Lucid 的最新更新，Air Sapphire 将拥有高达 1,234 马力和 1,430 磅英尺的扭矩，在 1.89 秒内提供 0 到 60 的加速。
得益于增强的驱动装置，Lucid Air Sapphire 可以在 3.84 秒内达到 0 至 100 英里/小时，在 8.95 秒内达到四分之一英里，最高时速可达 205 英里/小时。
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更棒的是，这款超高性能电动汽车可行驶 EPA 估计的 427 英里里程，效率为 3.61 英里/千瓦时。Lucid Air Sapphire 附带的其他标准功能包括：
- 900V充电系统。
- 重新调整前后弹簧、衬套、防倾杆和转向软件。
- 扭矩矢量控制算法和牵引力控制是内部开发的。
- 修改了前后悬架几何形状，以提供更高的转向响应。
- 独特的自适应阻尼器控制软件以及 ABS、稳定性控制、制动助力器和电子助力转向 (EPS) 的调节。
- 新型碳陶瓷制动器：前 420mm 转子，带 10 活塞卡钳，后 390mm 转子，带 4 活塞卡钳。
- 定制 Aero 蓝宝石车轮，前轮直径为 20 英寸，后轮直径为 21 英寸，搭配共同开发的米其林 Pilot Sport 4S 轮胎，采用特殊的蓝宝石专用化合物
- 引入铝制车顶是为了减轻车辆总重量并降低重心。
- 独特的蓝宝石主题屏幕显示呈现四种驾驶模式——平滑、快速、蓝宝石和赛道——每种模式都会影响汽车的特性以及悬架、转向、制动、扭矩矢量、峰值功率和扭矩的行为，和热控制。
- 优雅直观的 Lucid UX 与 34 英寸浮动玻璃驾驶舱。
- DreamDrive Pro 是 Lucid 的高级驾驶员辅助系统，具有 30 多种功能和面向未来的硬件，包括北美首款汽车激光雷达。
- 21 扬声器 Surreal Sound Pro 沉浸式音频系统，兼容杜比全景声 (Dolby Atmos)。