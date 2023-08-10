电动汽车初创公司Lucid Motors周二公布了其与特斯拉 Model S Plaid 竞争的“豪华电动超级运动轿车”的最终规格。Lucid Air Sapphire 拥有超过 1,200 马力，从 0 英里/小时加速到 60 英里/小时仅需 1.89 秒。

在大肆宣传超高性能三电机电动 Air 轿车并引发几个月的期待后，Lucid终于在去年 8 月的蒙特利汽车周上推出了 Sapphire EV。Lucid Air Sapphire 号称是“世界上第一辆全电动豪华超级运动轿车”，配备了全新的内部开发的双驱动装置，将扭矩矢量分配与被动 AWD 系统相结合。

Lucid 表示，新型双电动机将与单个前驱电动机配合使用，提供超过 1,200 马力的功率，同时在两秒内实现 0 至 60 英里/小时的加速。就连哈格蒂团队也表示，这是他们在四分之一英里比赛中碾压特斯拉 Model S Plaid、布加迪 Chiron 和杜卡迪摩托车后见过的最快的量产车。

Lucid预告 Air Sapphire即将在亚利桑那州卡萨格兰德工厂下线，并表示将很快上市，不到两周后，这家电动汽车制造商发布了最终规格。根据 Lucid 的最新更新，Air Sapphire 将拥有高达 1,234 马力和 1,430 磅英尺的扭矩，在 1.89 秒内提供 0 到 60 的加速。

得益于增强的驱动装置，Lucid Air Sapphire 可以在 3.84 秒内达到 0 至 100 英里/小时，在 8.95 秒内达到四分之一英里，最高时速可达 205 英里/小时。

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更棒的是，这款超高性能电动汽车可行驶 EPA 估计的 427 英里里程，效率为 3.61 英里/千瓦时。Lucid Air Sapphire 附带的其他标准功能包括：