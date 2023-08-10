德国汽车供应商马勒发布了一款新型电池冷却板，并认为这是一次“技术飞跃”。该公司的工程师从大自然中汲取灵感，开发了一种冷却通道仿生结构，使冷却剂能够以不同的方式流动。马勒表示，这显着提高了冷却板的热力学性能和结构机械性能。具体来说，工程师将冷却能力提高了 10%，并将压力损失降低了 20%。

这有助于将电池保持在最佳温度窗口内；在锂电池中，即使在快速充电等剧烈条件下，电池温度也不应超过 40 摄氏度。同时，所有电池的温度分布必须尽可能均匀，这就是流通板的用武之地。

马勒表示，其新设计可根据需求控制冷却剂流量。特别是对于电池单元和冷却剂之间的微小温差，较慢的流速可以改善传热。马勒声称，其仿生电池冷却板的工作效率非常高，温度范围可以降低 50%，峰值温度也可以显着降低。这使得电池效率更高，并且可以更快、更安全地充电，从而延长使用寿命。马勒还指出了仿生结构的设计优势。根据珊瑚的线索，工程师们获得了更大的刚性，因此他们可以在新的制造工艺中使用更薄的材料，并消耗更少的能量。

“凭借我们的新型电池冷却板，我们摆脱了技术几何形状，转而使用自然结构，例如珊瑚形状，这对我们的冷却技术具有出色的效果，并且在结构稳定性方面具有巨大优势，”马勒全球热管理开发主管Uli Christian Blessing 博士表示。马勒将于 2023 年 9 月在慕尼黑 IAA Mobility 上首次展示其新型仿生电池冷却板。