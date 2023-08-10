苹果 Vision Pro 头显将于 2024 年正式上市，苹果已经发布了 visionOS 软件开发工具包（SDK），让开发者可以在 Mac 上提前开发和测试苹果 Vision Pro 应用。令人惊讶的是，有人已经成功地将 Windows XP 虚拟机移植到了 visionOS 上。

在 X 网站上分享的一段视频中，UTM 项目的开发者展示了 Windows XP 虚拟机在 visionOS 模拟器中成功启动的过程。UTM 是一个基于 QEMU 的系统模拟器和虚拟机主机，支持 iOS 和 macOS 平台。换句话说，它可以让用户在 iPhone、iPad 或 Mac 上运行 Windows、Linux 甚至 macOS 系统。

开发者表示，虽然 Windows XP 已经在 visionOS 中成功模拟，但他们还没有实现输入设备的支持，也就是说，虚拟机启动后还没有办法与之交互。当然，这是 UTM 开发者未来计划实现的功能之一。

苹果 Vision Pro 的操作系统 visionOS 是基于 iPadOS 的 —— 而 UTM 项目已经支持了这个平台。

UTM 应用很可能不会出现在 App Store 中，因为苹果不允许 iOS 平台上有虚拟机应用。这个应用必须通过旁加载方法（如 AltStore）或 TestFlight 安装。

苹果 Vision Pro 将于 2024 年初在美国上市，随后会在其他一些国家推出，价格 3499 美元（IT之家备注：当前约 25298 元人民币）起。

来源：IT之家