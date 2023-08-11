区域数据中心和数据服务提供商stc旗下的center3宣布与甲骨文（Oracle）进行战略合作，为规划中的甲骨文云利雅得区域提供托管和数据服务支持现有甲骨文云吉达区域的扩展。这将有助于加快甲骨文云基础设施（OCI）服务的推出，以支持沙特阿拉伯私营和公共部门组织日益增长的云计算需求。

计划中的甲骨文云利雅得地区是甲骨文为扩大沙特的云基础设施能力而进行的15亿美元投资的一部分。甲骨文云利雅得区域将是第六个在中东运营的Oracle Cloud区域，加入了另一个计划位于未来城市NEOM 的云区域。甲骨文目前在中东运营着四个云区域，目前是少数几个在沙特王国提供云区域的主要云提供商之一，拥有现有的甲骨文吉达云区域。

此次合作是 center3 的一个重要里程碑，符合该公司对沙特阿拉伯2030年愿景和连接亚洲、非洲和欧洲地区的数字化转型的承诺。该计划预计将为沙特阿拉伯和中东带来重大的经济利益。

stc Group子公司center3首席执行官Fahad A. Alhajeri 表示，“这项战略合作将使我们能够发展业务并支持该地区的数字经济。 我们相信，这种长期合作关系将使center3和Oracle能够实现新的成功高度。”

Cloud Tech Oracle中东和非洲高级副总裁Nick Redshaw 表示，“Oracle正在推动沙特阿拉伯任何主要云供应商提供的云服务的最快扩展之一，以帮助提高沙特的云计算能力。我们将在云端提供无与伦比的创新，全面的AI和机器学习功能已经嵌入我们人力资源、财务、供应链和销售团队的基础设施和应用中。我们有能力提供强大的生成式AI服务计划，帮助组织解决当今最复杂的挑战。这些独特的能力以及我们与center3的合作将进一步支持该国数字经济的增长。”

作为stc Group更广泛的对数字支持关注的一部分,center3正在迅速成为区域和全球数字生态系统的领先参与者。凭借其全面的数据中心和数据服务组合，center3将自己定位为中东、亚洲、欧洲和非洲数字服务的一站式商店。

OCI在中东的多个云区域是其分布式云战略的组成部分，该战略提供多种部署选项，以满足客户在监管要求、数据驻留或延迟降低方面的不同需求。例如，OCI客户还可以通过在独立的OCI专用区域中运行应用程序来满足苛刻的数据驻留、安全和主权要求，所有托管数据均保持本地和私有，并拥有客户控制的数据中心。