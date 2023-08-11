第二季度，苹果公司在全球智能手机营收和营业利润方面领先，这二者的份额分别达到45%和85%，创下最高季度纪录；

2023年第二季度，全球智能手机营收年同比下降8%，环比下降15%，远低于900亿美元；

同期，全球智能手机营业利润降至130亿美元以下，年同比下降3%，环比下降27%；

苹果公司是盈利最高的公司，占据85%的份额，高于上季度的84%和去年同期的81%。

根据Counterpoint Research发布的最新数据，2023年第二季度，全球智能手机市场营收年同比下降8%，环比下降15%，远低于900亿美元，跌至2020年全球疫情封锁高峰期以来第二季度的最低水平。Counterpoint市场监测服务的研究显示，营业利润同比下降3%环比下降27%。

研究总监Jeff Fieldhack在谈及苹果公司的表现时指出：“苹果公司的出货量年同比下降3%，而同期智能手机市场下降9%。与此同时，由于Pro系列的贡献增加、SE系列的贡献下降以及iPhone 13 Mini被iPhone 14 Plus取代，苹果公司的平均销售价格有所增长。因此，尽管苹果公司的iPhone年度营收下降2%，但其营收份额却有所增加，第二季度份额达到创纪录的45%，比去年同期增长近3%。自2022年第二季度以来，苹果公司在全球营业利润中占有的份额也增长了4%，达到85%，这是苹果公司第二季度创下的又一个纪录。”

整体市场营收下降的原因是出货量年同比下降9%，而同期平均销售价格仅增长1%。

研究总监Tarun Pathak在谈及整体市场动态时表示：“平均销售价格小幅增长主要是由于季节性因素所致，例如，第二季度是iPhone需求高峰期，苹果公司在此期间发布新款iPhone，且三星尚未发布超高端的S或Z系列。年度营收下降也导致整体市场的营业利润损失。营业利润的连续下降还受到不同公司出货量变化的影响，尤其是苹果公司的出货量份额环比下降近4%，因为苹果公司在市场总营业利润中占据最大份额。”

尽管本季度平均销售价格增长停滞不前，但高端化趋势有望保持势头，主要原因是新兴市场步入下一增长阶段、中端品牌瞄准高端市场，以及高端品牌计划销售更多高价机型。因此，全球智能手机营收和营业利润将从2023年下半年开始复苏，助力智能手机市场抵御出货量下降的影响。