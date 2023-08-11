IBM 企业就绪的 AI 和数据平台 watsonx 不断推出新功能。IBM 宣布，计划在 watsonx 的 AI 开发平台 watsonx.ai 上纳入 Meta 的 700 亿参数 Llama 2-聊天模型，现在已经可以提供给部分客户抢先体验。这是基于 IBM 与 Meta 在 AI 开放式创新方面的合作，包括就 Meta 的开源项目而展开的合作，例如在 watsonx.data 中使用的 PyTorch 机器学习框架和 Presto 查询引擎。

这也是落实 IBM 提供自身及第三方 AI 模型战略的举措。目前通过 watsonx.ai，AI 构建者既可使用 IBM 的模型，也可使用 Hugging Face 社区的模型，这些模型经过预训练，来支持一系列自然语言处理（NLP）的任务，包括问答、内容生成和摘要、文本分类和提取。

未来在 watsonx.ai 推出的 Llama 2将成为 IBM 生成 AI 路线图的又一个里程碑，预计随后还将发布其 AI 调优平台，watsonx.ai 模型的 fact sheets，以及新增的 AI 模型。

IBM 致力于将信任和安全原则放在首位，不断推出其生成式 AI 的功能。例如，当用户在 watsonx.ai 通过提示实验室运行 Llama 2 模型时，可以打开 AI 护栏功能，来帮他们从输入提示文本以及模型生成的输出中自动删除有害语言。Meta 还提供他们在大型语言模型中使用的微调方法的说明。

不仅如此，IBM Consulting拥有 21000 名数据、AI 和自动化的专业顾问，以及由 1000 多名具有生成式AI 专业知识的顾问所组成的生成式 AI 卓越中心。这些专家可以与客户合作，帮助他们对符合其具体业务需求的目标用例模型进行调整和操作化处理。