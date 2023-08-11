Sensor Tower商店情报平台发布了2023年7月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

7月出海手游收入榜

在七龙珠主题版本更新和“终极木乃伊”等活动的推动下，腾讯《PUBG Mobile》7月海外收入环比增长15%，重回收入榜冠军宝座。

7月，随着第6赛季通行证Templar’s Oath和系列活动的上线，腾讯和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》海外收入环比增长47%，逼近5500万美元，位列收入榜第3名，跃居增长榜冠军。根据Sensor Tower 商店情报数据，自2019年10月上市以来，该游戏在海外的总收入逼近20亿美元。

自2023年2月发布以来，点点互动旗下冰雪末日题材手游《Whiteout Survival》市场热度不断上涨，7月海外收入再度提升24%，超过3100万美元，排名上升3位至收入榜第6名，同时跻身增长榜第4名。

6月下旬，网易旗下魔法RPG手游《哈利波特：魔法觉醒》(英文：Harry Potter: Magic Awakened) 正式登陆国际市场，得益于哈利·波特IP的影响力和新颖的故事剧情，该游戏在美国、日本等市场收入激增，7月海外收入增至6月的近6倍，首次入围收入榜第25名和增长榜第2名。

7月出海手游收入增长榜

来自腾讯光子工作室的末日生存RPG手游《黎明觉醒：生机》延续6月强劲的市场表现，7月海外收入达到6月的3倍，位居增长榜第5名。其中日本、美国、韩国、中国台港澳及东南亚等市场是其收入的重要来源。

6月底，Joy Net Games旗下放置卡牌新游《英雄你好狗》 正式登陆中国台港澳市场，凭借抽卡营销策略和多元副本玩法，该游戏海外收入稳步提升，首次入围增长榜第6名。

沐瞳科技于7月中旬在海外市场推出次世代魔幻RPG新游《Watcher of Realms》，得益于宏大的世界观、丰富的故事情节和精美的3D英雄模型，《Watcher of Realms》海外收入快速攀升，入围增长榜第7名，其中美国市场收入占比达48%。

首次入围增长榜的手游还有露珠科技MMORPG新游《森之物语》、Gacraze Entertainment RPG新游《SS:光之编年史》、HK ZHILI YAOAN MMORPG新游《传奇2：王者归来》和西山居轻科幻题材射击新游《尘白禁区》。

7月出海手游下载榜

7月，《PUBG Mobile》海外下载量超过1300万次，蝉联出海手游下载榜冠军。

来自XGAME STUDIO的音乐手游《Magic Piano Tiles:music game》本期海外下载量环比激增141%，排名上升25位至下载榜第2名。

尼毕鲁动物题材策略手游《Age of Apes》7月海外下载量环比提升42%，排名上升5位至下载榜第3名。

腾讯魔方工作室于7月中旬在海外市场推出的射击手游《暗区突围》下载量增长突出，首次入围下载榜第4名。

首次入围下载榜的还有六次方《Bus Arrival》、星合互娱《Beast Lord: The New Land》、网易 《Harry Potter: Magic Awakened》和BabyBus Group《Baby Panda’s Kids Play》等。