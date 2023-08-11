1988 年，第一辆基于大众巴士 (T3) 的加州在 Caravan Salon 贸易展览会上首次全球亮相。时隔 35 年，大众商用车(VWCV) 生产了 260,000 辆汽车，再次在杜塞尔多夫举行的业界最大盛会上全球首发：加州概念车 – 展望该车型系列的未来。新一代California的量产版计划从2024年起在德国大众汽车汉诺威工厂生产。

对于许多人来说，加州海滩、海岸和海洋车型已经是车轮上自由的缩影。凭借加州概念车，大众商用车将为杜塞尔多夫房车沙龙贸易博览会的所有参观者展示有史以来最成功的露营车的未来。

基于长款Multivan，未来的 California 再次在同类产品中独一无二。其他创新理念还强化了货车的双重概念，既适合日常使用，又可以立即转变为适合任何冒险的露营车。毕竟，2021 年推出的 Multivan 不仅具有出色的驾驶特性，结合 35 年的经验，使其成为我们这个时代理想的露营车：California CONCEPT 还首次提供了插电式混合动力车的优势混合动力技术带来更大的灵活性和卓越的道路舒适度。它功能强大、经济实惠，代表着面向未来和负责任的移动性及其全电动系列。

同时，其长距离适用性在远离主要交通路线时提供安全保障。因此，当车辆静静地从他们身边滑过时，不仅仅是露营地的邻居会享受混合动力驱动。不用说，这款露营车也将是“智能”的。结合交互式“Cali on Tour”应用程序，当前的 California 6.1 已经成为该细分市场中最先进的车辆之一。

California 不仅仅是一辆露营车，它还是一种驾驶生活方式，是自由的大使。这款紧凑型露营车迄今已售出四代，销量超过 260,000 辆。它们都有一个重要的共同点：弹出式屋顶。帐篷高近两米。作为全球首映之前可以透露的一个秘密，这就是为什么加州概念车当然会在杜塞尔多夫展出带有弹出式屋顶的汽车。