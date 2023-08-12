在加利福尼亚州的产品愿景日活动上展示 Ronin 几天后，Fisker宣布了有关该电动汽车的更多细节，预计将于 2025 年下半年投入生产。这款非传统的“超级 GT 敞篷车”将作为光环车型该品牌将超级跑车的性能水平与扩展的续航里程相结合。

菲斯克发布了一系列照片，从更多角度展示了 Ronin 的雕刻车身。折叠式硬顶收起后，该车型让人想起法拉利 Roma Spider，尽管它的车身更长，有四门。另一方面，当车顶升起时，它看起来更像是一辆带轿车的跑车的后代，散发着马自达RX-8的气息，但姿态更具异域风情。与折叠硬顶一样，轻质 23 英寸车轮由碳纤维制成。

这款电动超级跑车将基于独特的铝制空间框架底盘，集成电池。电池容量尚未透露，但目标续航里程为 600 英里（966 公里）。菲斯克没有详细介绍电动动力系统，但承诺综合输出超过 1,000 马力（745 千瓦/1,014 马力），允许在“约 2 秒”内加速 0-60 英里/小时（0-97 公里/小时）并达到最高时速170 英里/小时（275 公里/小时）。该公司表示，“重点将放在驾驶乐趣上，而不是自动驾驶技术”，尽管后者“将根据需要提供”。

该公司董事长兼首席执行官亨里克·菲斯克 (Henrik Fisker) 表示，Ronin的目标是打造一款“经典的豪华旅行车，针对 21 世纪进行更新，专为希望一次充电从洛杉矶驾驶到纳帕谷的客户而设计”或者以稳定的高速行驶在高速公路上，而不用担心电池容量。”

在SUV饱和的市场中，菲斯克选择了一款低矮的超级跑车作为其光环车型，承诺提供五座驾驶室以及“非凡”的前后行李箱载货能力。得益于后蝶形车门，进入后排座椅变得更加容易，而前车门则可电动打开。此外，所有车门和可折叠碳纤维硬顶都可以通过智能手机远程操作。