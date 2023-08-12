是时候拿出宾尼法利纳汽车公司称之为 B95 的超豪华宾果卡了。这是该公司最新车型的名称，该车型将于 8 月 17 日作为“未来汽车新系列中的第一款”亮相。

该公司没有对此透露太多，但承诺 B95 将是“来自意大利品牌的全新主张”，并且“功能细节的灵感来自于最近公布的 Pura Vision 设计理念。该公司接着将其描述为具有“精致设计”的“技术杰作”，将取悦挑剔的客户。

这没什么可说的，但这家汽车制造商发布了一张阴暗的预告图片。调高亮度后，我们可以看到该模型似乎是一辆低矮的超级跑车，与 Battista 明显不同。虽然没有什么可看的，但 B95 拥有细长的照明装置和发光的 宾尼法利纳徽章。它们由大量的进气口和明显的分流器连接在一起。

首席执行官 Paolo Dellachà 表示：“我对 Automobili Pininfarina在今年蒙特利汽车周上产生巨大影响的前景感到兴奋，通过一系列精彩的新车让我们的客户、零售商合作伙伴和车迷感到高兴。这些特殊车型在世界各地首次同时亮相，以非凡的全新 B95 为首，这是一个全新的主张，其灵感来自我们最近公布的 Pura Vision 设计理念。”

除了 B95 之外，该公司还将推出Battista Edizione Nino Farina的北美首秀。上述 Pura Vision 概念车也将作为蒙特利汽车周庆祝活动的一部分进行展示。