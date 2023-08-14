空中客车公司、宝马公司和英国量子计算机供应商Quantinuum正在联合开展量子计算机的移动研究。合作重点是燃料电池催化剂的化学反应。

在一篇新技术论文中，合作伙伴报告称，他们可以准确模拟铂基催化剂表面的氧还原反应 (ORR)。ORR是燃料电池中将氢和氧转化为水和电过程中的化学反应，限制了该过程的效率。它相对较慢并且需要大量的铂催化剂。

因此，更好地了解反应的潜在机制具有很大的意义和相当的价值。发起人写道，研究小组希望了解 ORR 反应能够提供见解，帮助识别可以提高性能并降低燃料电池生产成本的替代材料。

宝马集团研究技术副总裁 Peter Lehnert 博士解释说：“循环性和可持续移动性促使我们寻求新材料，以创造更高效的产品并塑造未来的优质用户体验。”能够以相关化学精度模拟材料特性，并受益于加速的量子计算硬件，这为我们提供了正确的工具，可以加快这一决定性领域的创新速度。”

空中客车公司中央研究与技术副总裁伊莎贝尔·格拉德特 (Isabell Gradert) 表示：“我们可以清楚地预见到这项研究对我们寻求可持续的氢动力替代品（例如可以使用燃料电池发动机的ZEROe 飞机）的好处。” “这项研究证实，量子计算正在成熟到我们航空所需的规模。”

其他公司已经使用量子计算机来优化其电动交通开发。博世和 IBM希望改进一系列电动汽车材料，因为传统计算机无法以足够的精度计算具有强相关电子的材料。大众汽车和加拿大初创公司 Xanadu希望利用量子计算来改进未来的电池世代，而现代汽车也希望主要在电池开发方面使用量子计算。