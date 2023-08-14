总部位于英国的电动汽车改装专家Everrati Automotive Limited 将参加蒙特利汽车周期间的活动，包括圆石滩优雅车展。今年是蒙特利汽车周的第二年，Everrati 将在圆石滩风景如画的草坪上进行令人印象深刻的展示，展示两辆代表辉煌过去和可持续未来的标志性保时捷 911。展出的众多非凡车辆中，将首次正式公开展示由 Everrati 重新定义的墨西哥蓝 911 宽体车，以及 Concours 传奇车型 911 S 1970，这款车此前曾在圆石滩赢得了亚军，在圆石滩上获得了亚军。 2013年的班级。

Everrati 重新定义的电动 911 (964) 是该公司首批在美国生产的车型之一，由其知名可持续技术企业家所有者委托，由 Everrati 位于加利福尼亚州的合作伙伴 Aria Group 手工制作，它代表了可持续性能和质量的终极表现。

随着 Everrati 的全球影响力不断扩大，这款独特的 911 是其重新定义的标志产品组合中的第一款车型，为越来越多的北美和加拿大客户生产。Everrati 正在多个地区交付最先进的重新定义车辆，包括 Coupe、Cabriolet 和 Targa 形式的保时捷 911，以及路虎系列和卫士，因为渴望拥有 Everrati 独特的零-融合的客户需求激增。排放驱动、增强的性能并保留经典设计。