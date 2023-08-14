几何E萤火虫将于8月16日正式上市。作为吉利几何品牌旗下的纯电小型SUV，几何E萤火虫可视为现款在售几何E的改款升级版本，提供301公里和401公里两种续航车型给消费者选择，作为参考，现款几何E的售价区间为7.98万-10.38万元。

外观方面，几何E萤火虫基本延续现款车型的造型设计，前脸大部分区域均进行封闭式处理，突出电动化的属性。在此基础上，新车将配备LED贯穿灯以及LED大灯，其中大灯边缘装饰条改为与车身同色的设计，使得前脸看起来更加协调和统一。

车身尺寸方面，新车的长宽高分别为4006/1765/1550毫米，轴距2485毫米，并提供“茉莉白”、“薄荷青”、“樱花粉”3款车身配色给用户选择。内饰方面，几何E萤火虫改用电子怀挡设计，而液晶仪表和中控屏采用时下流行的双联屏布局，配套一款平底式多功能方向盘。除此之外，新车拥有“暮白”、“石青”以及“云粉”共3种内饰配色可选。

几何E萤火虫将提供“无感”启动系统，同时全系标配主驾驶座椅6向调节、外后视镜加热等功能配置，部分车型还拥有自适应巡航、自动紧急制动、车道偏离预警等驾驶辅助功能。此外得益于怀挡的使用，新车中央通道下方的储物空间将进一步释放，同时后排座椅下方还配备有2个6.2升储物盒。

动力方面，几何E萤火虫将搭载最大功率60千瓦、峰值扭矩130牛·米的驱动电机，最高车速102公里/小时。此外，新车拥有301公里和401公里（CLTC工况）续航车型可选，分别配套容量为29.67千瓦时和39.3千瓦时的磷酸铁锂电池组。