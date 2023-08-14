作为世界上第一款配备全电动驱动系统的防护轿车，BMW i7 Protection 是真正的开拓者。它由两个强大的电动机驱动，满足 VR9 级保护的所有要求，没有任何限制。

全新BMW i7 Protection 的集成安全概念以全新 BMW Protection Core 为中心，该核心在全球独一无二，由装甲钢制成的车型专用自支撑车身结构组成。然后将其与车身底部和车顶的附加装甲以及装甲玻璃等功能相结合。BMW i7 Protection 将在 BMW 集团丁戈尔芬工厂采用精心设计的“工艺制造”流程进行制造。该车辆将于 2023 年慕尼黑 IAA Mobility 国际车展上首次公开亮相，并于 2023 年 12 月开始向需要特殊保护的客户交付。

新的保护模式为高危人群提供定制的保护，使其免受枪支或爆炸物的攻击。根据德国 Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen（耐攻击材料和结构测试实验室协会 – 简称 VPAM）的国际公认官方测试标准，它被归类为提供 VR9 级保护。除其他外，该认证基于有关防弹性能的防弹车辆指南（VPAM BRV）第三版以及有关防爆的防爆车辆指南（VPAM ERV，第三版）和 PAS 300反抗。i7 Protection 的玻璃甚至可以防止较大火灾。

BMW i7 Protection 是其保护类别中的第一款全电动车型，并在欧洲独家销售，它展示了安全水平、驾驶动态、乘坐舒适性和内部舒适性方面的卓越品质如何与对可持续发展的严格关注完美兼容。它的到来标志着宝马集团再次成为为需要特殊保护的个人提供本地零排放出行领域的先驱。在 2021 年 IAA Mobility 展会上，该公司展示了 BMW Concept iX5 Hydrogen Protection VR6，这是首款配备氢动力燃料电池驱动系统的防护车辆，已在世界各地获得认证。它展示了宝马集团通过应用其杰出的开发专业知识，即使在这个专用车辆领域也能提出可持续解决方案的能力。