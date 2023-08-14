根据 Omdia 最新的 2023 年 XR 应用近眼显示面板报告，包括 AR（增强现实）、VR（虚拟现实）和 MR（混合现实）在内的 XR（扩展现实）应用近眼显示面板出货量将在 2023 年同比增长 56%，达到 2140 万片。

可穿戴 XR 设备的外形设计一般为头戴设备和智能眼镜。由于需求疲软、预算限制，通货膨胀以及地缘政治冲突带来的不确定性，近眼显示面板出货量在 2022 年下降了 5.7%。

Omdia 显示产业研究高级研究分析师林麟 （Kimi Lin） 评价道：“预计 2023 年会有更好的表现，由于 Sony PSVR 2、Apple Vision Pro 和 Meta Quest 3 等新款 VR 型号纷纷在 2023 年上半年推出或公布，近眼显示面板出货量将在 2023 年增长 56%。所有这些新款 XR 设备都配备了两块以上显示面板（Apple Vision Pro搭载了三块显示屏），预计这会显著提升显示面板出货量。”

在显示面板营收方面，Omdia 预计 2023 年的营收增长率（同比上升 59%）会优于出货量增长率。这主要是由于各品牌在这些新产品中采用了 AMOLED 或 OLEDoS（硅基 OLED）。价格更高的显示面板有助于推动更高的营收增长。

VR 应用的显示面板出货量在 2023 年的全部 XR 用途显示面板出货量中占比超过 95%，Omdia 预计这种局面可能会持续到 2026 年。由于 LTPS TFT 液晶面板和 AMOLED 的成熟制造工艺和经济成本，这两种用于 VR 应用的显示面板技术都获得了更高的采用率和份额。

另一方面，大部分的 AR 应用显示面板都采用的是硅基技术，例如 LCoS（硅基液晶）、LBS（激光束扫描）、DLP (数字光处理）、OLEDoS 以及 LEDoS（硅基 micro-LED）。尽管 OLEDoS 目前风头正盛，但在强烈的环境光干扰下，它的亮度远远无法达到户外用途的要求。LEDoS 的亮度更高，如果能够在三到五年后实现成熟制造全彩色 LEDoS 显示面板，它就有潜力融入许多 AR 应用中。Omdia 预计 LEDoS 可能会在 2027 年迎来快速发展。