欧宝展示了它将如何通过其令人惊叹的全新欧宝实验概念来迎接未来。欧宝实验车采用超现代的外观设计，清晰地展现了欧宝品牌未来几年的发展方向。亮点包括尖端的空气效率功能、宽敞、照明的内部空间、轻型座椅和更高级别的平视显示器。

这款纯电动跨界车将在今年于慕尼黑举行的IAA Mobility（2023 年 9 月 5 日至 10 日）上庆祝其全球首发，届时它必将引人注目，并向新观众介绍欧宝可持续个人出行的愿景。

“欧宝实验版对即将推出的车型和技术、未来的设计，甚至是品牌的新时代和未来进行了展望。这款令人惊叹的概念车代表着一盏指路明灯，再次展示了欧宝的开拓精神。”欧宝首席执行官弗洛里安·休特尔 (Florian Huettl) 说道。

“我们的新款欧宝实验车对我们大胆而纯粹的设计理念进行了更极致的诠释。它塑造了我们对未来的愿景。其设计的许多元素及其背后的理念将在未来的量产车辆中体现出来。外观设计提供了优化的空气动力学性能与令人惊叹的轮廓相结合，而内部则提供了身临其境的情感用户体验，”设计副总裁马克·亚当斯补充道。

欧宝实验车的时尚轮廓最引人注目的事情之一就是没有镀铬。相反，外部照明和大胆对比图形的添加为已经令人印象深刻的比例增添了个性和精致。总体而言，这款高效的电池电动跨界车基于最先进的 Stellantis BEV 平台，并配备了电动全轮驱动。戏剧性的锥形轮廓具有大胆而纯粹的设计，干净的表面增强了其令人惊叹的存在感。就连传统的后视镜也被 C 柱上完全集成的 180 度摄像头所取代，而锋利、肌肉感强的轮拱水泡则强调了自信的姿态。

在前部，新款发光欧宝 Blitz 自豪地坐落在标志性欧宝 Compass 的中心，这是欧宝设计理念的指导元素。它的两侧是水平轴上细长的机翼标志性照明，而照明的中心折痕则增添了更多戏剧性。然后，通过边缘照明技术和先进的玻璃透明度创建的独特指南针标志制动灯在后部重复这一点。这与醒目的欧宝字样（而不是后面的 Blitz 标志）相结合，形成了中心元素。前罗盘周围是下一代 4D Opel Vizor。额外的维度是增加了先进的瞄准技术，包括传感器、激光雷达、雷达和摄像头系统。

欧宝实验车的时尚和滑行轮廓围绕着非常高效的包装而设计，而概念车还提供了巧妙和优化的空气动力解决方案。前后部的空气襟翼和后端扩散器一样提高了空气动力效率。它根据当前的驾驶情况伸出或缩回。在其他方面，与固特异合作开发的轮胎由再生橡胶制成，并安装在具有主动功能的 3 区 Ronal 车轮上，可进一步提高空气动力效率。

虽然欧宝实验版的外部尺寸属于紧凑型 C 级车，但内部却拥有 D 级车的宽敞空间。这是通过欧宝实验车内的空间解放（空间排毒）实现的。不需要时，方向盘可无缝折叠。这是通过线控转向系统实现的，该系统通过消除机械转向部件进一步减轻了重量。在其他地方，轻质自适应座椅将精益但耐用的结构与 3D 网格技术面料相结合。这些确保了客户已经习惯的欧宝汽车卓越的座椅舒适度，同时进一步解放了概念车内部的空间。

纯粹体验继续排毒方法。驾驶员可以根据自己的需要在纤薄的 Tech Bridge 上个性化信息，这是对当前欧宝车型中 Pure 面板的新诠释。信息或娱乐不是使用传统的屏幕，而是使用人工智能和自然语音控制支持的增强投影技术来呈现。

浮动的透明 Pure Pad 位于前扶手前方。它可以根据驾驶员的个人喜好进行配置，从而允许即时访问最常用的控件。

欧宝实验车体现了欧宝的所有品牌支柱——环保、现代德国、绿色创新——它还进一步表达了该品牌对可持续交通的情感态度。电致变色织物使居住者沉浸在大气光中，创造一个完美的健康环境。此外，活性织物可以增强功能属性。例如，当车辆进入盲点时，相应的车门插件和平视显示器上会出现警告，从而为乘员和其他道路使用者提供额外的安全。

欧宝实验车专注于展示品牌的清晰愿景，延续了“吕塞尔斯海姆制造”概念车的悠久而成功的传统，这一传统始于 1965 年，当时欧宝成为第一个在吕塞尔斯海姆进行设计研究的欧洲品牌。传奇实验 GT 的形式。