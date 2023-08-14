据January Capital、Venture Cap Insights以及Tracxn近日联合发布的一份报告指出，今年上半年期间，东南亚初创公司所获得的投资金额较上年同比下降了25%，从57亿美元下降至43亿美元，使其达到疫情前的水平（该数字在19年和20年时分别为49亿和42亿美元）。

根据报告，本次下降的主要原因为投资资金的落地放缓。不过，从交易笔数上来看，今年上半年共计达成了488笔投资交易，而这比以往时期都要多——21年和22年分别为304笔和345笔。于此，报告指出，这种变化是资金向种子轮和A轮逐渐转移的结果。

报告显示，在这段时间内，后期阶段（B轮及C+轮）交易数量和投资金额同比均呈现出了下降趋势，而早期阶段（种子轮及A轮）则在这两个方面均呈现出了增长趋势——其中，早期初创公司的交易量同比增长了41%。

值得一提的是，除了这种对更早期阶段企业的“青睐”，在此期间，“top-up”/“bridge rounds”类（报告将此类融资定义为：同一公司在首轮融资后的48个月内进行的任意一轮融资，且其股价没有变化）的融资数量也出现了大幅增长，同比增长达到315%（从13笔提升至54笔）。并且报告也指出，这一趋势将会在今年下半年得到继续延续。

从地域角度来看，新加坡和印尼仍为东南亚风投领域的两大主阵地，并且新加坡展示出了极大的吸引力，其交易笔数和投资金额分别同比增长了60%和19%。印尼的投资金额则从上年的19.5亿美元下降至了10.9亿美元，尽管其交易数量并没发生明显变化，仅从89笔下降至87笔。

而从行业角度来看，今年上半年，东南亚大多数行业的交易数量均有所增长。其中，SaaS、医疗健康、电商三大领域的增长最为显著，同比增幅分别为126%、59%以及29%

另一方面，继续基于行业划分，如果按照数量规模计算，SaaS、电商、金融科技三者则为最多，并共计占据了总交易笔数的44%（分别为16%、15%、13%）。而从投资金额的角度上来看，金融科技、电商、SaaS分别以27%、22%、11的比例占据了总投资份额的前三位。