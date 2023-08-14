波兰客车制造商 Solaris 已向巴拉德动力系统公司订购了多个燃料电池模块。现在订购的大部分模块都是针对德国的氢公交车订单。

巴拉德将从 2023 年底开始向 Solaris 交付 96 个新模块，其中大部分将在 2024 年交付。Rebus Regionalbus Rostock向 Solaris 订购的氢公交车将使用 52 个燃料电池模块。另外 44 个模块将安装在 Solaris H2 总线上，供其他客户使用。巴拉德在新闻稿中没有透露更多细节。

Solaris于 2019 年推出了最新一代 12 米长的单燃料电池巴士 Urbino 12 氢燃料电池巴士。Urbino 18 氢铰接客车于2022 年 9 月上市。Rebus Regionalbus 已订购 47 辆 Urbino 12 氢气车和 5 辆 Urbino 18 氢气车。

两种车辆使用的燃料电池系统略有不同：根据 Solaris 的说法，12 米版本具有 70 kW 氢燃料电池单元，而较长版本具有 100 kW。迄今为止，已有 110 辆采用巴拉德技术的 Solaris 燃料电池公交车在欧洲投入运营。

对于巴拉德来说，当前的 Solaris 订单是欧洲客车行业最大的单一订单。“我们相信这些订单表明燃料电池公交车得到了更广泛的接受，这正在推动我们客户的部署量，并且是城市公交车脱碳之旅和广泛采用燃料电池公交车潜力的路标，”巴拉德的 David Mucciacciaro 说道首席商务官。