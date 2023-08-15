data.ai发布了2023年7月中国非游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：

2023 年 7 月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，榜单前十较为稳定，仅爱奇艺上升1位来到第7。旗下在线视频应用 iQIYI 不久前顺利达成全球 3 亿美元用户支出里程碑，并在海外东南亚市场发挥稳定。其余排名增长明显的厂商包括 TP-LINK、Kuaishou 以及阿里巴巴。

阿里巴巴在本期收入增长表现最为亮眼，排名陡然上升 6 位，旗下在线视频应用 Youku 可谓功不可没。随着 iQIYI 、WeTV 相继出海东南亚地区，Youku 自然不甘落后，不断优化东南亚用户的观看体验，并在今年收到不错成效。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023 年 7 月中国非游戏应用出海表现总结：图片编辑与视频应用市场欣欣向荣。本期榜单前两位应用未发生变化，依旧为抖音（TikTok）、BIGO LIVE。排名增长的产品集中在图片编辑与视频应用，包括 Remini、AirBrush、Kwai 以及 Youku 等。

其余应用榜单情况请参考榜单图片。

Remini

图片编辑软件 Remini 依靠 AIGC 的热度在海外持续吸金。2023 年 7 月，该应用海外营收增长超 400% ，美国、巴西、英国为其热门市场。值得一提的是，该应用在印度已突破 6000 万下载量。Remini 通过AI生成的头像系列在社交媒体病毒式传播，并获得了惊人的安装量和收入增长。同时，产品也紧跟热度推出了电影《芭比》配色滤镜，引来不小注目。

美图发行的 AirBrush 同样是一款主打AI生成的图片编辑软件。该应用在本月收入增长率为 47% 。

Youku

本期阿里巴巴旗下在线视频应用 Youku 迎来一波收入增长，排名上升 11 位来到第 23 。data.ai 数据显示，2023 年 7 月 Youku 海外市场用户支出环比增长 50% ，其中东南亚市场增长率高达 49% 。尽管 Youku 尚未涉足东南亚本土剧集创作，但其短剧与精品化国产剧集出海的成功经验依旧令人关注。