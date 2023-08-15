数字支付解决方案巨头Stripe在近日发布的一份报告中指出，数字贸易正在重塑新加坡企业在全球经济活动中的机遇。

Stripe称，当前，消费者和企业对全球化的经济活动表示出了乐观态度，而这主要表现为企业正在寻求拓展新的国际市场，以及消费者越来越愿意在线上购买跨境商品&服务。该机构在报告中强调，尽管现阶段宏观经济局势展现出了充满挑战的一面，但企业和消费者都非常看好在新加坡境外进行更多的买卖交易。

根据报告，84%的企业计划在未来两年内向其他国家和地区扩张，30%的企业预计在未来五年的国际增长将超过75%。

报告强调，尽管企业的国际化策略并不是一件易事，报告发现，与过去相比，新加坡企业认为当前其经营方式所受到的限制也在相对减少。并且，有超过半数的人士认为在当前经营国际业务会比5年前更容易。

此外，根据报告，84%的新加坡人表示现在愿意通过跨境的方式购买实物商品，74%的人则愿意以此方式购买数字服务。

报告称，现阶段，数字出口正在创造公平的竞争环境，使得各种规模的企业都能进入全球市场（数字出口指通过数字渠道进行跨境销售的数字服务和实物商品），并且数字出口涉及的总体地理范围也在扩大。

其中，报告指出，2021年至2022年期间，新加坡企业增长最快的数字出口市场是日本，同比增长达60%。而从出口市场本身来看，美国、澳大利亚、英国、马来西亚、日本为新加坡企业在23年间排名前五的数字出口市场。

最后，报告也表示，21年到22年间，通过Stripe数字渠道进行国际销售的新加坡企业增长了61%。