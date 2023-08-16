全球云和运营商中立数据中心、托管和互连解决方案提供商里瑞通(Digital Realty)，日前宣布将新的冷却塔计划实施于其新加坡SIN10数据中心，旨在开拓新加坡数据中心节水和用水效率提升到新的水平。

这是新加坡数据中心行业实施的首个实施的举措。Digital Realty采用一种被称为DCI废水电解处理法，消除了使用化学品来处理其冷却系统中冷却塔的排污水（为了去除矿物质堆积的水而从冷却设备排出）。这使得Digital Realty的SIN10冷却塔中的水池在作为废水排放前的使用次数增加了三倍，从而每月节省124万升水。

新加坡的商业领域目前占全国用水量55%。到2060年，这一数字预计将增加到70%，因此水的可持续性必然成为新加坡数据中心行业的重要焦点。

自2月份实施DCI废水电解处理法以来，Digital Realty已将SIN10的每月排污水排放量减少了90%。SIN10的用水效率(WUE)提高了15%，比新加坡公用事业局(Singapore Public Utilities Board数据中心设定的2.6 Cu.m/MWh的行业基准高出30%。

除了节水外，SIN10的电力需求也下降了，这是由于冷却塔中所积累的矿物质减少，从而使整个冷却系统能够更有效地运转。污染新加坡水系统的风险也被降到最低，更清洁的废水从冷却塔排放出来。

Digital Realty力求在可持续环保绩效方面为全球数据中心行业作出表率，，并专注于采用以科学为基础的整体可持续发展方法，该战略旨在提高能源、水、废物和碳等的资源利用效率。

这个冷却塔项目体现了Digital Realty持续专注于实施实用且重大影响的解决方案，从而全面保护全球的重要资源。自2020年以来，该公司已将其全球用水强度降低了7%。再加上Digital Realty最近宣布针对亚太地区的可持续发展措施，为其全球行动（到2030年将范围1和2排放量减少68%，将范围3排放量减少24%）做出贡献，这是公司在2020年根据科学碳目标倡议(SBTi)制定了积极的科学碳排放目标。

“Digital Realty致力于最大限度地减少数据中心行业对环境的影响，”Digital Realty亚太区运营副总裁Jon Curry表示。“这一冷却塔计划展示了如何提高用水效率，我们希望这为其他数据中心树立标准。”

“该项目已取得了非常有希望的成果，我们计划将这一举措扩展到我们在新加坡的另外两座数据中心（SIN11和SIN12），并尽自己的一份力优化行业资源的利用效率。可持续发展将始终是我们业务的核心，我们将继续努力构建和维护数据中心，以最大限度地推动客户实现增长之际，最大限度地减少对环境的影响。”