根据国际数据公司（IDC）最新的平板电脑季度跟踪报告，2023年第二季度，中国平板电脑市场出货量约677万台，同比下降约6.6%，其中消费市场同比下降7.2%；商用市场同比增长0.6%。

如果说连续多年增长的消费市场正在经历一个调整周期，那么商用市场则是迎来了久违的拐点。

2023年第二季度中国平板电脑消费市场

生产力属性成为2023年中国平板电脑产品的主线并将贯穿整年。OPPO、华为、小米、荣耀等厂商持续推进大屏平板电脑移动办公效能的提升；屏幕比例多样化，屏幕素质持续提升成为消费市场的亮点。同时,联想、vivo在游戏领域积极拓展，游戏平板在618大促期间增长明显。

2023年第二季度中国平板电脑商用市场

商用市场出货量实现自2021年第三季度以来的首次同比增长。主要原因有两点：一方面，新冠疫情结束后商业交往的增加以及企业换机周期的到来推动商用市场需求开始释放；另一方面，国家政策性采购的逐步落地推动了二季度商业市场的恢复性增长。同时，AI技术的快速演进也催化了细分商用市场的恢复增长。

IDC数据显示，承接一季度平板电脑加速普及的市场策略，主流品牌二季度快速发布了基于更优平台性能和差异化屏幕属性的旗舰新品并在618大促期间取得了较好的销售业绩。

2023年第二季度，中国主要平板电脑厂商市场份额

从价格分布看，2000至4000元人民币是中国平板电脑主力价位段，而1000元人民币以下价位段在主流品牌的推动下份额增长。二季度恰逢618大促及厂商春季旗舰产品发布时点，中国平板电脑市场产品平均单价环比上一季度下降1.7%。

IDC中国高级研究经理甘淼指出，在经历连续四年增长后，2023年下半年中国平板电脑市场总体大盘仍处在调整周期中，但用户对平板电脑产品的了解和期望正在增加——更优、更具差异化的屏幕方案和媲美PC级性能的基础平台方案成为近期最受关注的两个硬件技术趋势。

同时，全球科技趋势正在AI技术的推动下快速演进并逐步落地。从“语音助手”到“私人助理”的聊天式AI应用只是开始，未来平板产品在平台基础算力、数据渲染、高效多设备多任务协同处理以及混合屏幕显示技术等方面还有很大提升空间。平板电脑作为中大尺寸移动终端必将在移动办公、游戏娱乐、教育教学等场景发挥更大的使用价值和社会价值。