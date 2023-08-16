兰博基尼将于 8 月 18 日在蒙特利汽车周上展示一款电动超级跑车概念。活动开始前，这家意大利汽车制造商在社交媒体上发布了一张预告图片，虽然没有透露太多信息，但仍然保留了兰博基尼的经典造型。

虽然这只是一个概念，但该车将给我们带来兰博基尼电动汽车的第一印象。这家意大利汽车制造商概述其电气化计划已经两年了，该计划将在未来十年内分两个不同的阶段进行。该公司表示，到 2024 年底，将推出整个产品线的油电混合动力版本。此后，兰博基尼将在本世纪末的某个时候推出其首款全电动车型。

这意味着插电式混合动力版 Aventador、Huracán 和 Urus 车型以及限量生产的 Sián 跑车将在未来三年内上市。2030 年之前的某个时候，兰博基尼将推出全新的第四款全电动车型。

本周晚些时候公布的概念可能会提供有关神秘的第四种模型的一些线索。我们已经体验过兰博基尼的首款混合动力车型2024 Revuelto，它配备 813 马力、6.5 升 V12 发动机，由三个电动机提供动力，总功率为 1,015cv（马力的公制单位，可转换为 1,001 马力）。这款混合动力车将取代兰博基尼产品线中的 Aventador。

Revuelto 的三台电动机（后轮各一台，前轮各各一台）由安装在汽车中央通道中的 3.8kWh 电池组提供动力，按照电动汽车标准，该电池组很小，但仍可为 Revuelto 行驶长达 10 公里，或者全电动行驶里程为 6.2 英里。