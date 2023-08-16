据Robocash Group的一位分析师预测，到2027年，东南亚的支付总额将增长86%，达到53.9万亿美元。

该机构在一份声明中表示，届时，越南和印尼将在这一数字中占据最大份额——其中，越南的支付交易增幅有望达到东南亚各国之最，并凭借152%的增幅实现21.5万亿美元的规模成为该地区占比最高的国家。印尼则以18.3万亿美元的规模次之。

另一方面，如果按照增长速度计算，到2027年，新加坡预计将实现68%的交易量增幅，达到1.7万亿美元。

Robocash称，此次预测分析是建立在该地区的银行卡、银行转账、电子货币和现金的支付方式之上。而作为东南亚将呈现出如此快速增幅的原因，Robocash表示，这是得益于疫情对数字技术的大力推动以及各个国家的包含支付数字化在内的数字化计划的进一步实施。

Robocash指出，2022年间，菲律宾、新加坡、马来西亚、印尼、越南和泰国的实体和法人实体支付总额达29万亿美元，是前十年的两倍。同时，据Robocash观测，20年至22年期间，东南亚地区的支付金额增幅也达到了45%。

值得一提的是，截至22年，东南亚金融科技支付基础设施领域的国内外私人投资总额约达600亿美元，并且其中，有近半数（265亿美元）的投资部分是在21年和22年间进行的。

最后，该机构也指出，22年期间，东南亚地区支付量中占比最大的两个国家为越南和印尼，二者分别占据了29%和39%的份额。