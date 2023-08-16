北京元育生物科技有限公司（以下简称“元育生物”）宣布完成近亿元A轮融资。此次融资由恒旭资本领投，厚实投资、崖州湾创投跟投，多维资本担任本轮融资独家财务顾问。

本轮融资将会加速公司在微藻合成生物学原料领域产品的管线开发、规模化量产、应用场景开发以及海内外市场拓展。元育生物将持续为全球客户稳定提供优质的微藻基原料和多元化的应用解决方案。

元育生物（PROTOGA）成立于2021年，是目前少数能够在分子水平挖掘和创造微藻基原料并以工业化方法实现规模化量产的新一代合成生物学企业。

微藻基原料应用受制于产能，原材料价格普遍偏高，增量市场空间巨大。元育生物作为中国稀缺的微藻合成生物企业，始终注重关键核心技术的自主化，投入数千万元打造微藻合成生物研发平台与中试平台，已成功推进数款藻种进入规模化生产阶段。此外，公司也在积极推动更多微藻原料注册新资源食品原料。

关于本轮融资，元育生物创始人肖奕博博士表示：“微藻是地球上最古老的生物之一，利用二氧化碳或简单有机碳源即可合成更高价值的产物，是最环保和极限成本最低的理想底盘细胞。元育生物关注四种类型的微藻资源，Chlorella sp.微藻替代蛋白、光合底盘Chlamydomonas sp.合成生物学技术、微藻遗传资源挖掘与利用、特殊环境新型微藻发现。元育生物已完成数项微藻品种的中试水平发酵，即将进入工业生产阶段。同时公司还布局了光合自养、光合发酵等独特的微藻生产模式，将在多产品矩阵中发挥重要作用。公司已在核心技术环节完成多项知识产权布局，在认证许可与体系管理等多方面已获得国内外专业机构认证。元育生物非常荣幸能够得到专业投资机构恒旭资本、厚实投资、崖州湾创投的认可。在本轮投资的加持下，元育生物将持续发挥在微藻合成生物领域的独特技术优势，为中国的微藻事业壮大奉献自己独特的能量。”

恒旭资本董事长陆永涛表示：“微藻生产能耗低、单位亩产高、工业化难度低，在碳中和的政策背景下能够实现固碳的环境友好生产；同时其种群资源丰富，产物生成直接高效、代谢产物应用广泛，是最适合生物经济发展的生物源载体，公司团队成员在微藻领域深耕数十年，在微藻的培养，代谢，遗传、合成生物学以及微藻生物技术的开发和利用等方面研究硕果累累，恒旭资本非常荣幸领投本轮，期待公司作为微藻合成生物学的新星企业为消费者带来更多优质产品。”

厚实投资创始合伙人吴比表示：“元育生物是基于生物技术赋能的微藻基绿色产品供应商。我们认为公司是国内在微藻开发、改造及利用的第一梯队团队，利用多学科前沿交叉技术开发微藻细胞，能够有效解决众多生物经济问题，如蛋白短缺、非粮替代、限抗、限塑、碳中和等。公司目前以消费产业中食品、保健品、美妆切入，开发了蛋白质、虾青素等具备量产能力的、绿色安全的微藻基原料产品，产品矩阵未来更将拓展至农业、工业、医疗等领域。此次有幸投资元育生物团队，期待公司以自身围绕微藻积累的生物技术，为社会各行业提供更多优质绿色的原料产品，早日成为微藻基生物制造的明星企业。”

崖州湾创投表示：“三亚崖州湾创业投资有限公司承担着三亚崖州湾科技城开发建设有限公司的产业投资功能，聚焦南繁、深海、生命科学三大产业的投资，元育生物在微藻的研发工业化生产具有独特的优势，我们对元育生物的投资能加快和助力海南在海洋生物提取和藻类平台的建设和发展。”