根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年7月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.2亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。7月8日，该游戏推出了米莱狄完美假期皮肤，创下了当月收入的高峰。随着两款限定皮肤返场，新英雄朵莉亚的引入，以及夏日福利等内容更新，该游戏不仅保持了玩家浓厚的兴趣，也进一步巩固了在畅销榜上的冠军位置。（说明：数据不包括第三方安卓渠道。）

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以1.72亿美元收入重回榜单第2名。其中，62.8%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占8%，印度市场占3.5%。7月4日，随着新功能载具置换的引入，该游戏在中国iPhone手游畅销榜上连续4天霸榜。7月7日，该游戏推出《纯梦嫁纱》活动并创下当月收入高峰。延续其成功势头，7月14日，该游戏与世嘉合作，推出索尼克主题皮肤，进一步提升了收入。

网易《逆水寒》手游以1.13亿美元收入位列榜单第3名。得益于出色的美术设计和丰富的游戏内容，这款武侠MMORPG手游在7月期间稳居中国iPhone手游畅销榜前3名。此外，该游戏还荣登7月全球手游收入增长榜榜首。

收入榜前五另外两款游戏为Dream Games《Royal Match》和King《Candy Crush Saga》。

2023年7月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费65.6亿美元，同比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近19亿美元，占全球总收入的28.7%。中国iOS市场排名第2，占19.7%；日本市场排名第3，占16.4%。

凭借独特的魔法与机械题材和沉浸式战斗体验，朝夕光年魔导朋克动作RPG手游《Crystal of Atlan 晶核》在发布首月成功进入收入增长榜第4名。