根据Canalys发布的报告，印度轻型汽车市场在2023年上半年较同期激增9.8%至200万辆。新能源汽车（EV）在印度占2.4%的市场份额，实现高达137%的同比增长，销量达4.8万辆。

作为全球第三大的汽车市场，印度市场展现出巨大的发展潜力。众多汽车主机厂（OEM）正积极调整发展战略，以配合政府到2030年，实现新能源汽车占所有乘用车销量的30%。同时，为了达成该目标，OME将在本十年的后半期推出更多的新能源车型。而改善印度本地的充电基础设施也是有效的战略手段。

Canalys分析师Ashwin Amberkar表示，“印度新能源汽车市场延续了2022年的发展势头，在2023年上半年实现了大幅增长，厂家为准车主提供了琳琅满目的平价和高端新能源车型，以扩大产品矩阵。经济实惠且功能丰富的新能源汽车吸引着注重性价比的消费者，扩大了今年市场对不同经济阶层的覆盖范围。续航里程更长，配备包括高端互联、可升级车联网和先进驾驶辅助系统（ADAS）等功能的高端新能源汽车受到了精通技术、注重环保的专业人士的青睐。”

2023年上半年，塔塔汽车售出3.4万辆电动汽车，占据72%的市场份额。这一成就的主要贡献因素包括Tiago（定价1万美元）、Nexon和Tigor三种车型。塔塔计划到2024年再推出四款电动汽车。

名爵在2023年也取得不俗的成绩。市场份额超过了10%，这主要归功于MG ZS及其新产品MG Comet（又称MG Air）的成功，后者在部分市场畅销。

为应对竞争，马恒达推出XUV 400向塔塔发起了直接挑战，获得了约9%的市场份额。同样，雪铁龙的eC3新能源汽车也取得了3.5%的市场份额，体现了市场对平价紧凑型新能源汽车的偏好。

比亚迪计划到2030年取得30%的新能源汽车市场份额，在2023年一季度交付Atto 3，同期取得2.8%的市场份额。比亚迪将在2023年末推出海豹车型，可能优于特斯拉产生先发优势。

现代发布了与起亚EV6同平台的第二款新能源汽车——Ioniq 5。凭借该车型的热销，起亚/现代市场份额从2022年上半年的0.8%增长至2%。现代调整了短期和长期电动化策略，计划到2032年推出五款不同的新能源车型。

印度的领先车厂玛鲁蒂铃木将在2024年推出首款电动汽车，并计划到2030年发布六款新车。虽然马鲁蒂在新能源汽车领域起步较晚，但其规模和目标仍使其具备扩大印度新能源汽车市场的潜力。

Amberkar表示，“虽然2023年竞争加剧，Canalys预计塔塔仍继续领跑市场，其中Tiago仍是市面上最具性价比的新能源汽车，预计其交付量将在2023年下半年持续提升，新能源汽车的市场份额有机会超过3.5%”。

特斯拉正考虑未来在印度生产新能源汽车，以期满足全球对新能源汽车不断增长的需求。如果要在印度大卖，基于下一代平台推出性价比更高的新能源汽车将是特斯拉的最佳机会。通过在印度生产，特斯拉可享受当地的补贴。然而，印度政府致力于促进本土供应链的发展，以满足全球需求。

电动滑板车制造商Qla宣布将在2024年下半年推出首款四轮新能源汽车，并计划与特斯拉开启竞争。

中国OEM比亚迪近期公开表示，有意在印度投资10亿美元，以建造新能源汽车和动力电池的工厂。然而，在其提案面临印度政府审查后，比亚迪被传搁置计划。

Amberkar继续表示，“像印度这样有着稳定的人才输送、利好的政府政策和新能源汽车补贴的发展中国家吸引着全球车厂，而许多发达国家的电动汽车补贴显得相形见绌，印度为制造商提供了良好的供应商生态。但是，印度当下对新能源汽车零部件供应商有着迫切的需求”。

印度政府的“更快采用和制造混合动力和电动汽车”（FAME）计划第二阶段旨在通过汽车制造商激励措施，快速带动印度全国范围内的电动汽车销售。该计划将继续扶持汽车厂商开拓市场，补贴将于2024年3月31日结束。Canalys 预测，2025年印度新能源汽车市场将增长到30万辆以上，占轻型汽车辆市场的6%以上，复合年增长率达到59%。