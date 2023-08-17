这就是 Mahindra Thar.e，虽然它目前只是一个概念，但它将催生出具有五门和电动动力总成的量产车型。Thar.e被认为是一款坚固耐用的 SUV，具有令人难以置信的四四方方的形状，其外观令人惊叹，但可能对空气动力学不太有利。这款 SUV 的前部配有方形 LED 头灯以及看起来像钢制的前保险杠，以确保其能够经受住最严厉的撞击。然后，您的眼睛可能会被四四方方的前四分之一面板和拱门以及安装在有角度的引擎盖两侧的转向灯所吸引。

然后是离地间隙。得益于一组高轮、坚固的越野轮胎和悬架系统，Thar.e 拥有高达 300 毫米（11.8 英寸）的离地间隙，即使在最恶劣的环境下也足以保证安装在地板上的电池组的安全。以及最危险的越野条件。前后悬也被保持在最低限度。车尾有方形 LED 尾灯和保险杠，与车头非常相似。马恒达声称它将拥有一流的接近角、离去角、坡道角和涉水能力。

虽然展示的概念车是五门车，但马恒达将生产量产车型的三门和五门版本。两者都将以其他 Mahindra 产品使用的 INGLO（印度全球）平台为基础，轴距在 2,775 毫米（109.2 英寸）和 2,975 毫米（117 英寸）之间变化。

和其他使用比亚迪电池和电动机的 INGLO 制造的 Mahindra 车辆不同，Thor.e 可能配备大众发动机，输出功率高达 107 马力（80 千瓦）前轴扭矩为 100 磅英尺（135 牛米），后轴扭矩为 282 马力（210 千瓦）和 395 磅英尺（535 牛米）。Thor.e 可能配备 60 kWh 和 80 kWh 电池组。