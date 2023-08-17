挪威公司Hydrolift Smart-City Ferries（简称Hyke）开发了一款可容纳50人的纯电动客轮，该渡轮重量仅10吨，可批量生产。

Hyke Shuttle 0001 长 15 米、宽 5.7 米，输出功率在 60 kW 到 150 kW 之间（具体取决于版本），电池总容量在 95 kWh 到 285 kWh 之间。电动渡轮的屋顶配备了太阳能电池板，可以自动无线充电。Hyke 给出的最大速度为 15 节（28 公里/小时），在 6 节的速度下，能耗为每小时 10 至 12 千瓦时。

巴黎已经订购了四艘电动渡轮，用于明年夏天的奥运会。Hyke 预计最初每年能够建造约 15 至 20 艘船，未来每年建造 100 艘。Hyke 还在开发自己的自主导航技术，该技术已内置于所有船只中。因此，未来电动渡轮也将能够在没有船长的情况下运营。

挪威在尝试实现全国轮渡系统电气化方面一直相当进步，今年 3 月份就宣布挪威最长的轮渡航线将于 2025 年实现电气化。电力驱动系统并不是唯一关注的焦点挪威渡轮世界，去年 2 月巴拉德签订了为渡轮提供燃料电池模块的合同。2021 年，当时世界上最大的电动渡轮以及另外三艘电动渡轮在挪威投入运营。事实上，挪威将新能源技术融入轮渡系统的工作早在2018年就开始了。

“我们必须减少二氧化碳排放，我们必须减少路上的排队，我们必须振兴城市。城市的复兴往往意味着在水边开发新的住宅区和办公室，这反过来又带来了新的交通挑战和机遇。”Hyke 首席执行官 Bjørn Utgård 说道。