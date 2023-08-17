市场上需要丰富多样的汽车产品，这就需要汽车企业不断努力，并且不断破除旧往的产品思路，做出突破和创新。作为老牌的凯迪拉克，也走出了具有创新的一步。

Escalade IQ 是凯迪拉克首款全尺寸 SUV，基于通用汽车的创新模块化电动汽车推进架构Ultium 平台构建，并采用通用汽车的 Ultifi 软件平台来支持和为其扩展技术提供持续的软件更新。其专用的电动汽车架构实现了 ESCALADE IQ 的大胆设计和性能特征，从富有表现力的轮廓和宽敞的乘客和货物空间到其驾驶性能。在性能方面，ESCALADE IQ 采用独立的前后悬架，通过与 eAWD 系统配合使用的前后驱动电机将动力传输至轮毂上。

安全技术是Escalade IQ 产品的核心特色

Escalade IQ 配备了一套标准的主动安全和驾驶员辅助功能，其亮点包括：

盲区转向辅助：当检测到车辆正在进入的车道上有移动车辆可能发生碰撞时，可以短暂、坚定地转动方向盘

交叉路口自动紧急制动：可以帮助驾驶员避免与检测到的交叉交通车辆发生交叉路口碰撞或减轻其严重程度

高清环绕视觉：提供车辆周围区域的可选数码相机视图，并可以帮助驾驶员停车或避开车辆和物体

增强型自动停车辅助：可自动转向、制动和换档，将车辆停入专用的平行或垂直停车位，并可帮助出车

前行人和骑自行车者制动：以 5 至 50 英里/小时的速度行驶时，可以帮助驾驶员避免与其直接检测到的前方行人或骑自行车者发生碰撞或减轻碰撞的严重程度

电气化性能到位，做出了一些超前的配置

一套完全集成的先进技术，包括磁力行驶控制 4.0 和自适应空气行驶悬架，将乘客与不良路面隔离开来，同时提供精确的转向和感觉。自适应空气悬挂系统使车辆能够降低最多 2 英寸（50 毫米）和升高 1 英寸（25 毫米），而标准四轮转向、可用的凯迪拉克到达模式和低行驶模式等附加功能则增强能力以及 ESCALADE IQ 的存在。

四轮转向在较低速度下将转弯直径减少至仅 39.4 英尺（12 米），并将转弯直径减少 6.5 英尺以上，从而在停车场中实现更大的机动性和更小的整体转弯半径。它还增强了高速行驶时的操控性和稳定性，特别是在拖车时。凯迪拉克到达模式是一种独特的四轮转向功能，可让 ESCALADE IQ 沿对角线移动，从而更轻松地驶入或驶出狭窄空间，同时彰显个性。

低行驶模式使 ESCALADE IQ 能够在悬架完全降低的情况下低速行驶。24 模块 Ultium 电池是 ESCALADE IQ 的基础，可产生超过 200 kWh 的可用能量。它还采用灵活的高压架构，可实现 800 伏直流快速充电，这是目前最快的充电形式，充电 10 分钟即可行驶 100 英里。

ESCALADE IQ将配备车到户 (V2H) 双向充电技术以及 GM Energy 现有的 Ultium Home 产品，使客户能够将电力直接从车辆发送到配备齐全的家庭。此功能将通过 2025 车型年的无线软件更新来实现。ESCALADE IQ 还将提供车辆到负载 (V2L) 车外电源选项，允许车辆为外部设备供电。ESCALADE IQ 使用 Ultium 电池组作为其基本车身结构的一部分。这使得电池组能够提供车辆令人印象深刻的凯迪拉克估计 450 英里，约 724 公里的续航里程 ，同时还能在发生碰撞时保护电池，并增加车辆的整体强度和刚度。

强大的电力推进配置由电池组、电力电子设备和双电机 eAWD 系统组成，可按需提供强大的动力和令人惊叹的性能，包括：

高达 750 马力（驾驶员可选择最大速度，预估）

高达 785 磅英尺的扭矩（驾驶员可选择最大速度，预估）

0-60 英里/小时加速时间不到 5 秒（驾驶员可选择最大速度，凯迪拉克估计）

牵引能力高达 8,000 磅（凯迪拉克估计）

内外设计达到了时尚和科技的融合

ESCALADE IQ 的精致之处很大程度上源自精心雕刻的精美表面。设计团队希望在清晰度和曲率之间创造动态平衡。ESCALADE IQ 的侧面轮廓采用齐平侧玻璃和大玻璃车顶，呈现出无缝的车身线条。灯光的巧妙整合强化了 ESCALADE IQ 的富有表现力的设计，有助于加深客户与其车辆之间的联系。ESCALADE IQ 具有适合白天和夜间的强烈垂直光特征，具有高大的前日间行车灯叶片和垂直定向的远光/近光灯。进场和离场时戏剧性的灯光编排展示了凯迪拉克设计的技术实力，同时也创造了独特的节奏——一曲动态的灯光交响乐与令人印象深刻的 LED 风格。

此外，ESCALADE IQ 通过 OnStar 连接，通过各种安全、娱乐、便利和驾驶员辅助技术（包括可用的超级巡航）提升车内体验。与外部一样，引人注目的内部照明包括具有 126 种颜色选择的可定制环境照明，让车主能够打造更加个性化的体验。借助可用的发光装饰，甚至室内装饰也会发光，营造出温暖、诱人的光芒。内饰在日光下呈现出精致的细节，木板上饰有激光蚀刻图案。它们在夜间发光，呈现出独特的外观和独特的光环。

其他ESCALADE IQ外部细节包括：

可用电动开关外门进入系统。所有四扇车门都可通过触摸按钮电动打开和关闭，如果激活，当驾驶员使用钥匙扣接近时，驾驶员车门将自动打开

电动充电端口门，只需触摸即可自动打开

引擎盖下的大型 eTrunk 隔间，可容纳 12 立方英尺的存储空间

动态 24 英寸车轮设计

总结：如果没有一些过多的技术，IQ 就不会成为一个豪华的主宰。之前的车型配备了38 英寸曲面 OLED 显示屏，横跨驾驶员仪表板到信息娱乐屏幕，而新款 IQ 则配备了更大的 55 英寸柱对柱 LED 屏幕。 该屏幕由高通 Snapdragon 12 Cockpit 平台提供支持，并使用 5G 调制解调器进行连接。导航由 Google 提供，这要归功于 Google 内置软件。驾驶员可以获得 Google 地图、通过 Google Assistant 进行的免提命令、充电站信息和 Google Play 应用程序支持。

Escalade IQ 具有四轮转向“到达模式”功能，类似于 GMC 悍马 EV 的螃蟹行走模式。虽然悍马展示了其四轮转向如何帮助其绕过山区巨石封锁，但凯雷德却专注于进出狭窄的停车位，否则它不会尝试进入这些停车位。凯迪拉克声称 IQ 是迄今为止“最具机动性”的凯雷德。

IQ 中也有很多驾驶技术。它配备了通用汽车的 Super Cruise 高级驾驶辅助系统 (ADAS)，可在美国和加拿大超过 400,000 英里的已绘制地图的高速公路上实现免提驾驶。它将作为 OnStar 的一部分包含在车辆中三年，之后车主必须订阅 OnStar Super Cruise 计划。这是一款融合了高科技和时尚的车型，不过要导入各个区域的市场，估计还要做一些本土化工作。