Sensor Tower 发布了2023年第二季度商店情报数据纵览，以下为详细内容：

TikTok保持主导地位

席卷全球的社交媒体应用TikTok连续第12个季度位列全球下载量榜首，表现出在应用市场无法撼动的领导地位。凭借丰富的内容生态，TikTok已经成为一种文化现象，持续吸引全球用户的观看和参与。

通过不断进化，TikTok成为用户发挥创意、娱乐他人和发现新内容的平台，TikTok培育了一个与众不同的高魅力和高互动社区。凭借其简单易用的界面、丰富的音乐和特效库，以及算法驱动的个性化推荐，TikTok提供沉浸易上瘾的体验，让用户难以放下手机。

应用市场的巨头

继TikTok之后，字节跳动又推出了一款席卷全球市场的应用：CapCut。自2022年第四季度起，CapCut一直稳居全球应用下载榜前五名，进一步巩固了字节跳动的影响力，展现了其在开发高人气应用方面的深厚实力。

另一个值得关注的应用是Temu，这款PDD Holdings发行的产品首次进入全球下载榜前十，实现了里程碑式的突破。由于Temu成功开拓了欧洲市场，使得下载量大幅增长。从2023年第一季度到第二季度，Temu的季度下载量增加一倍以上，从3100万跃升至7400万。Temu的人气仍在提升，正成为影响全球市场的重要应用。

另一方面，Warner Bros Discovery 2023年5月23日将HBO Max更名为“Max”的战略举措带来了显著成效。更名后的Max热度迅速提升，在2023年6月以高达2150万次下载跃居美国市场第二位。

教育类应用通过“连续打卡”提升用户参与度

继Duolingo成功推出”连续打卡”功能后，更多教育类应用也开始推出类似功能，在2023年上半年掀起一股“连续打卡”的浪潮。在Google Play和App Store上，各类教育应用都开始加入这一功能，并在应用描述中加入“打卡”一词。“连续打卡”的日益普及表明，各类应用，尤其是教育类应用，逐渐认识到该功能在提升用户黏度方面的重要作用。可以看到，在加入了“连续打卡”相关功能后，Busuu和Drops等应用的使用次数和时间都有了显著的提升。

Busuu和Drops是两个非常典型的案例。加入连续打卡功能后，这两个平台的用户互动和参与度都有了大幅提升。事实证明，“连续打卡”可以非常有效地激励用户坚持学习和通过持续进步获得成就感。

综合来看，2023年第二季度，我们看到TikTok延续霸主地位，字节跳动通过CapCut再获成功，Temu突破性跻身全球下载量前十。在教育应用领域，“连续打卡”成为提升参与度的重要推动力。欢迎下载报告，获取关于2023年第二季度全球移动市场的进一步分析。