总部位于新加坡的物联网初创公司Beep近日表示，已经完成了一笔未公布金额的种子轮融资。

据了解，本次融资由纪源资本（GGV Capital）和Wing Vasiksiri联合领投，NUS Technology Holdings、SUTD Venture Holdings、XA Network以及部分天使投资人也参与了本次融资。

作为这笔资金的用途，Beep称将用其把旗下名为VoltNet的电动汽车漫游网络扩张至马来西亚、泰国等地。此外，Beep也表示，公司将继续与其他充电站点运营商、汽车OEM商以及车队展开合作，在许可的基础上发展网络。

Beep成立于2018年，早期致力于用物联网服务推动自动售货机实现无现金交易。同时，Beep也于2021年首次推出名为Voltality的平台产品（本次涉及的VoltNet也是基于Voltality运营），旨在实现各种电动汽车充电网络之间的互用互通。据介绍，运营商无需额外与Voltality的平台集成，而且该服务本身也不需要为其开发专有的充电应用程序。 而基于Voltality的这种特性，通过VoltNet，电动汽车驾驶员可以自由使用不同提供商的不同充电站，而无需下载多个应用程序。

据悉，Voltality网络的早期采用者包括新加坡现代汽车集团创新中心、Tribecar、EVFY、Singapore Electric Vehicles、以及Quantum Mobility。另有数据表示，该网络已覆盖超1350个充电站点。