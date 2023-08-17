昕诺飞日前宣布其位于中国江西省的全球最大LED照明生产基地落成投产，以满足旗下合资公司凯耀照明的产能扩张需求。

坐落于中国中部江西省九江市的新基地总占地面积20万平方米，将负责为中国和全球市场供应包括飞利浦品牌在内的昕诺飞LED照明产品。在昕诺飞领导团队、政府代表、客户和员工的见证下，昕诺飞首席执行官洪岸礼（Eric Rondolat）宣布基地正式投产。

落成投产后，新基地计划于2023年底启用192条生产线，以充分实现其生产能力。该基地采用先进的制造技术和智能物流管理，生产用于消费和专业照明市场的LED光源和灯具产品。

昕诺飞首席执行官洪岸礼表示：“新基地既是我们全球供应链中的重要补充，也是我们对中国市场长期承诺的体现。进一步拓展中国市场是昕诺飞全球业务战略的关键部分，新基地的落成是我们实现企业愿景的重要里程碑，该基地有助于增强昕诺飞在中国这一重要市场的制造和创新影响力，更好地支持中国实现可持续发展的目标。”

“这座先进的生产基地不仅加强了昕诺飞自身LED照明产品的供应能力，同时帮助昕诺飞在速度、效率和创新领域迈上新台阶，为全球LED照明市场的蓬勃发展做好充分准备。”昕诺飞数字产品事业部总裁李云华表示。

“九江新基地将成为我们在中国乃至全球最大的LED照明生产基地，”凯耀照明首席执行官沈雁伟表示，“江西省作为中西部地区重镇，在资源和交通、劳动力成本等方面都拥有独特优势，是我们建设LED照明生产基地的理想选择。”

秉承昕诺飞可持续发展理念，新基地采用了能效管理举措，并通过自动化制造流程和智能物流技术打造行业领先的绿色智能工厂。