超级跑车的世界充满了非凡的人物，Zenvo 的最新车型也不例外。该汽车制造商声称，设计师并没有特别关注实现任何数字。相反，他们致力于制造尽可能最好的汽车，并让数字浮出水面。结果就是 Aurora，今天推出了两个装饰级别：Agil 和 Tur。第一个是专注于赛道的高下压力性能版本，而Tur（丹麦语“旅行”的意思）是一个稍微更轻松的、专注于公路的车型。

两者均基于Zenvo 的全新 ZM1 模块化单体壳，该公司称其设计符合一级方程式水平的结构安全性。碳复合材料部件的刚性为 63,000Nm/deg，重量仅为 265 磅（120 千克）。Aurora 的设计保留了约 70% 的底盘，是 Zenvo 迄今为止制造的最轻的车辆。同样，构成这两款车型基础的发动机也非常轻。

Aurora由 Mahle Powertrain开发，采用全铝中置 V12 发动机，重量仅为 575 磅（260 公斤）。6.6 升发动机由四个涡轮增压器辅助，转速最高可达 9,800 RPM，可产生 1,250 马力（932 kW/1,267 PS）的功率。其本身的数字就令人印象深刻，而混合动力系统只会进一步提高赌注。有趣的是，专注于赛道的 Agil 实际上是这两款车型中动力较弱的一款，并且标准配置仅配备一台电动机。动力总成与发动机协同工作，专门为后轮提供 1,450 马力（1,081 kW/1,470 PS）的功率。

在这个方向上，电动机有助于为 Aurora 提供启动动力，并在涡轮增压器加速时填补扭矩谷。旨在提供纯粹、激进的驾驶体验，甚至七速变速箱也经过调整，给人尽可能机械的感觉。Zenvo 表示，它选择为 Aurora Agil 配备一台电动机，是为了减轻重量，并尽可能提供无需辅助的驾驶体验。为了提高赛道性能，它采用了先进的空气动力学套件，可在 155 英里/小时（250 公里/小时）的速度下提供 1,940 磅（880 公斤）的下压力。总而言之，它能够在 2.5 秒内达到 62 英里/小时，最高时速可达 227 英里/小时（365 公里/小时）。

与此同时，Aurora Tur 的设计更多是为了公路而不是赛道。然而，尽管看起来不那么咄咄逼人，但它并不逊色，这要归功于更灵活的空气动力学议程以及增加的两个电动机，这使其与 Agil 相比具有更高的最高速度。

两个额外的电机为前轮提供动力，提供真正的扭矩矢量，以实现令人印象深刻的转弯性能。动力总成总共可提供惊人的 1,850 马力（1,380 千瓦/1,876 马力）。额外的动力带来了较小的重量损失，这意味着 Aurora Tur 的重量达到了 3,197 磅（1,450 公斤）。然而，它可以在短短 2.3 秒内达到 62 英里/小时（100 公里/小时），并且可以继续达到令人印象深刻的 280 英里/小时（450 公里/小时）的最高时速。它还以真皮座椅和其他奢侈品的形式提供更多的舒适感。

Zenvo 董事会主席延斯·斯维尔德鲁普 (Jens Sverdrup) 表示：“出于必要，我们必须找到不同的解决方案，而创造出最适合驾驶者的汽车就像一张白纸，不受任何限制。” “根据这份简报，我们研究了想要实现的所有参数，并着手将每个元素推向其绝对最大值，而不会对其他元素产生任何不利影响。”

Zenvo 表示，每款仅限 50 辆，将于 2025 年在丹麦 Præstø 总部开始生产 Aurora。目前尚未公开透露价格。