作为世界上第一款配备全电动驱动系统的防护轿车，BMW i7 Protection 是真正的开拓者。它由两个强大的电动机驱动，满足 VR9 级保护的所有要求，没有任何限制。有必要，我们好好剖析下这款车，其底部和车顶采用装甲，并配有装甲玻璃。

外观和内饰依然传承宝马风格并融入新技术

新款 BMW i7 Protection 几乎可以指定用于新款 BMW 7 系系列的所有车身颜色。其中包括 BMW 个性化漆面和 BMW 个性化特殊漆面。外观设计选项与标准版汽车的外观设计选项紧密结合，使新款 BMW i7 Protection 在公共区域保持低调。

内部的布置和设计同样可以在细节层面上根据个人需求和愿望进行调整。多功能座椅、BMW个性化美利奴皮革内饰以及前后排乘客的加热和通风座椅均属于标准配置。所有座椅均可选配按摩功能。可选的行政酒廊包括为前排乘客后面的后排座椅提供倾斜功能的舒适座椅。可选座椅和内饰表面的范围也延续自新款 BMW 7 系丰富多样的选装列表。

全新BMW i7 Protection配备了基于BMW操作系统8.5的最新一代BMW iDrive。该系统使用直观，操作方式为宝马驾驶员所熟悉。因此，驾驶员可以在正确的时间、正确的地点在视线范围内查看 BMW 曲面显示屏上的所有重要信息。与乘员保护相关的特殊功能也可通过 BMW iDrive 操作。可以使用控制显示器的触摸屏功能来完全激活和控制它们。

基于摄像头的附加车内后视镜可以指定为选装件。这会在所有行驶速度和任何类型的路线上，在控制显示屏的全景视图中显示来自倒车辅助摄像头的图像。电子附加车内后视镜的这种形式在防护车辆领域是独一无二的。凭借其广泛的标准和可选设备功能，宝马的新型防护轿车可以在各种类型的攻击场景中提供定制规格的保护。新款 BMW i7 Protection 可以根据任何用途进行精确定制，其项目包括新鲜空气供应系统、具有自动和手动放电功能的灭火器、闪光灯、无线电收发器和汽车执行公务时使用的旗杆，以及其他特殊客户特定选项。

标配的对讲系统使车内乘员无需打开门窗即可与车外人员进行交流。这里的主要特点是集成到外后视镜中的麦克风、外部扬声器、嵌入车顶内衬中的免提麦克风以及内部的辅助扬声器。此外，中控台储物托盘中还可以选配杆式麦克风，即使车窗关闭，也能与车外的人员进行有效沟通。

由训练有素的专家在全球范围内提供服务和培训

BMW 在防护车辆制造方面积累的多年经验使该公司能够通过新款 BMW i7 Protection 实现出色的防护水平，最值得注意的是，公司决定与新款 BMW i7 防护车辆的标准版本一起开发这些车辆。宝马7系。新款 BMW i7 Protection 提供出厂时内置的安全保护。与外部供应商实施的改装解决方案不同，这些车辆的整体保护概念不仅确保了武装攻击下的最大安全性，而且还确保了宝马在危险情况下的良好解决操控性和动态响应。全球最成功的高端汽车制造商的开发专业知识催生了丰富的创新功能，让需要特殊保护的人们享受更安全、更有保障的出行体验。特定于车型的保护功能在 BMW iDrive 系统中的顺利集成有助于确保驾驶员在任何情况下都能直观、安全和舒适地使用这些功能。

世界各地的客户可以利用个性化和谨慎的咨询安排以及一系列其他服务。例如，在为车辆配备额外的保护和/或便利功能时，可以满足特定的客户要求。保护轿车的服务和维护由 BMW 服务网点的国际网络提供，并由经过认证的专业车间中经过培训的专家专门进行。

宝马还提供专门的保护驾驶员培训课程。BMW 已举办这些项目超过 35 年，根据参与者的事先了解情况，以不同的强度级别提供，并在世界各地的多个地点举办。培训课程由高素质专家主持，内容从综合理论课程到实际车辆控制练习和战术反应训练。

卓越的全电动体验，同时在操控性能上也保持领先

BMW i7 Protection 首次将全电动移动体验带入防护车辆领域。因此，需要特殊保护的个人可以选择在安全性或可持续驱动技术方面无需做出任何妥协的车辆。BMW i7 Protection 搭载的局部零排放动力系统由位于前轴的一台电动机和位于后轴的另一台电动机组成。它使用了来自该品牌最强大的全电动量产车型BMW i7 M70 xDrive驱动系统的众多组件（WLTP 循环中的综合电耗：23.7 – 20.8 kWh/100 km），使其能够提供卓越的性能。两台电动机共同构成电动全轮驱动系统，组合输出功率高达 400 kW/544 hp，最大组合扭矩为 745 牛顿米（549 磅英尺）。

瞬时动力传输、所有四个车轮的动力分配以及所有动力总成和底盘系统的智能联网保证了卓越的牵引力、方向稳定性和动态能力。新款 BMW i7 Protection 在 9.0 秒内从静止加速到 100 公里/小时（62 英里/小时），而最高时速被电子限制为 160 公里/小时（99 英里/小时）。

新款 BMW i7 Protection 配备了专门针对这些车型进行修改和调校的底盘技术，并考虑到其特殊保护功能带来的额外重量。这在任何情况下都能产生极有保证的性能。得益于坚固的基础结构和先进的底盘系统，后车厢的乘客也能享受到卓越的乘坐舒适度。这些防护轿车还具有精确可控的操控性，即使在猛烈驾驶时（例如逃离攻击时）也是如此。

新款 BMW i7 Protection 是该细分市场中第一款也是唯一一款配备集成式主动转向系统的防护车辆。这种后轮转向功能不仅可以减少汽车行驶时的转弯半径，还可以提高快速转弯时的精度和动态响应。整体主动转向系统的另一个关键属性（被指定为标准配置）是它如何提高后座乘客的驾驶舒适度。新款 BMW i7 Protection 配备 20 英寸轻质合金车轮，在同类产品中堪称佼佼者，并可使用特别强大的制动系统。

采用星辐设计的特定车型轻合金车轮配备了由米其林提供的尺寸为 255-740 R510 的轮胎，该轮胎是专门为保护型轿车开发的。与竞争对手相比，这些轮胎的大直径和极高的空气量提高了乘坐舒适性，而更大的接触面积有利于牵引力和驾驶稳定性。PAX 轮胎的轮辋上有一个防爆环，即使在完全失压的情况下，汽车也能以高达 80 公里/小时（50 英里/小时）的速度继续行驶。

总结：这是电动汽车发展过程中一个令人着迷的时刻。能够直接将 i7 与其汽油发动机同类产品进行比较表明已经达到了交叉点。宝马的电动汽车似乎正处于快速上升的轨道，而 i7 则是一款出色的车型，更何况高安全性的护甲特别功能车型。

这是一台具有真实性格的机器，这是一项重大成就。宝马一直依靠其最出色的发动机来满足我们所渴望的灵魂和感觉，以及它们的动力，但现在焦点正在转移到其他地方。全新 7 系设计精美、制作精良且富有想象力。它非常平稳、快速且易于驾驶，Protection 车型秉承了这个基因，对于如此大型的汽车来说，其整体令人印象深刻。