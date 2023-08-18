随着Rivian R1S双电机版本产量的增加，美国环保局 (EPA) 公布了该车型的效率评级，正如预期的那样，它的续航里程比全电动 SUV 的现有四电机版本更长。Rivian R1S有不少于六种不同的双电机配置供购物者选择。最高效的两种是带 21 英寸车轮的双电机大型电池和带 21 英寸车轮的高性能双电机大型电池。这两款车型的联合循环额定功率为 78 MPGe，一次充电可行驶 352 英里（566 公里），令人印象深刻。

其次最高效的型号也是双电机大电池和高性能双电机大电池型号，尽管配备了 22 英寸车轮。这些更大的轮毂使 SUV 的效率等级综合降低至 75 MPGe，并将续航里程降低至 341 英里（549 公里）。最后两个版本是配备20英寸全地形轮胎的双电机大电池和配备20英寸全地形轮胎的高性能双电机大电池。这两种型号的综合效率等级为 68 MPGe，续航里程为 307 英里（494 公里）。

R1S 的所有标准双电机大电池版本均提供 533 马力和 610 磅英尺（827 牛米），而性能型号则提供 665 马力和 829 磅英尺（1,123 牛米）。

从这些续航里程数字来看，Rivian R1S 的四电机大电池版本的续航里程范围从 274 英里（441 公里）到 289 英里（465 公里）、321 英里（517 公里）和 303 英里（488 公里）如果配备 20 英寸全地形车轮、标准 20 英寸车轮、21 英寸车轮或 22 英寸车轮。所有四电机型号均提供 835 马力和 908 磅英尺（1,231 牛米）的功率，并可在 3.0 秒内达到 60 英里/小时（96 公里/小时），而标准双电机和高性能双电机需要 4.5 秒和 3.5 秒才能达到相同的标准。