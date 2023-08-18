Taiga Motors 是一家加拿大电动雪地摩托和个人船只制造商，推出了其第二款电动摩托艇模型 Orca Performance。

Orca Performance 的起价为 19,490 美元，比第一款Orca Carbon便宜约 7,000 美元。Orca Performance 的时速可达 100 公里/小时，输出功率高达 120 千瓦，一次充电可提供长达两小时的电动驾驶乐趣。安全性在车辆的设计中也发挥了重要作用，正如 Taiga Motors 所写的那样：“专为 Taiga 雪地摩托车设计的全闭环动力总成系统，不仅确保不会将污染物引入水中，而且意味着不需要特殊的防冻措施。” 此外，辅助系统的设计具有“极低的寄生消耗”，这使得车辆可以在不插电的情况下长达三年而不会耗尽电池。

据 Taiga 称，电池可以选择通过直流电在 40 分钟内充电至 80%。据报道，Taiga Motors 也已于 2022 年初开始在蒙特利尔生产电动雪地摩托车。

Taiga 首席执行官兼联合创始人 Samuel Bruneau 表示：“这一突破性型号代表了大众市场船舶电气化的飞跃，展示了我们致力于突破界限并以具有竞争力的价格提供卓越性能的承诺。” “我们的设计和工程团队不断努力，使我们能够优化大批量制造的设计，同时不会影响 Orca 独特的特征线、敏捷的流体动力学或令人兴奋的加速性能。” 他还评论说，由于燃料问题，该车辆比燃烧车辆更适合海洋区域：“不再需要去加油站，不再需要将燃料拖到码头或溢出到湖里，也不再需要发动机维护; Orca Performance 真正重新定义了拥有私人船只的体验。”