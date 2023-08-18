Tejas Networks Limited日前宣布已与塔塔咨询服务公司（Tata Consultancy Services Limited，以下简称“TCS”）签订了一份主合同，为BSNL泛印度4G/5G网络提供无线接入网络(RAN)设备、支持和年度维护服务。

作为该合同的一部分，该公司收到了TCS一份价值749.2亿卢比（ 约合9亿美元）的采购订单，为大约10万个站点提供最新的4G/5G RAN设备，该合同将于2023和2024日历年期间执行。作为TCS领导的联盟的一部分，该公司在成功完成了广泛的试验后赢得了这份订单。

Tejas Networks 首席执行官兼董事总经理Anand Athreya先生表示：“我们很高兴被选为全球最大移动网络之一的4G/5G RAN设备的唯一供应商。我们尖端的基带和无线电产品组合将使BSNL能够推出可扩展且经济高效的网络，并达到世界一流的性能和质量标准。 这也进一步推进了我们的使命，即创建印度首家全球规模的电信和网络产品公司，提供端到端的无线和有线产品套件。”

Tejas Networks 首席运营官兼执行董事Arnob Roy先生表示：“我们很荣幸成为TCS联盟的成员。该联盟使印度在竞争激烈、技术深厚的领域跻身于世界版图。我们致力于与我们的联盟合作伙伴合作，确保为包括消费者和企业在内的全国各地的BSNL用户提供一流的服务体验。”

Tejas Networks 首席技术官Kumar N. Sivarajan博士表示：“我们先进的4G/5G RAN产品经过了BSNL近18个月的严格现场测试，才被选中用于此次大规模商业部署。这一胜利真正证明了我们研发团队的卓越工程设计和创新能力，他们在创纪录的时间内成功开发并交付了复杂技术领域的行业领先产品。”