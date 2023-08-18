据Tracxn日前发布的一份报告显示，今年上半年期间，越南金融科技行业的融资呈现出了大幅下降趋势，从一年前的1790万美元下降至620万美元，降幅达67%。

Tracxn称，越南金融科技行业在今年所经历的融资大幅下滑在很大程度上归因于融资寒冬以及普遍存在的全球宏观经济不确定性所造成的的挥之不去的影响。

此外，该机构也表示，缺乏后期融资是导致这种下降的另一个显著因素。根据报告，越南金融科技领域在22年和23年间完全没有后期融资发生。同时，在23年上半年的融资中，早期阶段融资的规模占据了其绝大部分，达到510万美元。

值得一提的是，报告还指出，同期，该领域的种子轮融资规模仅为110万美元，较22年上半年的600万美元和下半年的1040万美元分别下降了82%和89%。

根据报告，22年上半年期间，越南金融科技领域仅经历过一轮融资超1亿美元的融资，此后再没有融资能过超过这一里程碑。此外，从22年至今，该领域没有产生任何一家独角兽企业，并且也没有发生过收购或IPO事件。

不过，Tracxn也表示，尽管上述表现影响了该国的创业融资格局，随着全球经济趋于稳定，也有专家对该行业的反弹保持了乐观态度。Tracxn也进一步指出，越南政府正在通过牵头国家数字化转型计划积极推动当地金融科技行业的发展——基于此计划，越南政府希望将50%的银行业务转移到线上、为50%的人口提供数字银行账户，以及通过数字渠道促进70%的交易。

Tracxn称，尽管越南市场充满挑战，随着当地居民收入水平的提高、数字经济的大幅增长以及政府的积极干预，这些也将为越南金融科技行业的长期增长奠定坚实的基础。

而就在不久前，Tracxn在另一份报告中表示，今年上半年期间，越南科技初创公司的融资总额较上年同期下降了82%，由此前的3.72亿美元降至了6600万美元。基于这种状况，Tracxn当时表示，越南正在经历融资寒冬。而同样的，尽管呈现出了下降趋势，得益于当地政府的支持举措，Tracxn认为，越南初创企业生态仍具有巨大的增长潜力，并且这一生态仍将保持增长势头。