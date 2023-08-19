讴歌的第一款专用电动汽车就在这里，除了有盖的格栅之外，与其他车辆并没有太大的不同。这可能会让人感到震惊，因为复兴 ZDX 铭牌的 500 马力（373 kW/507 PS）跨界车实际上是基于通用汽车提供的硬件。

2024 款讴歌 ZDX已经亮相，以 A-Spec 和运动型 Type S 装饰级别进行展示。该产品是在该品牌位于洛杉矶的设计工作室设计的，并由2022 年蒙特雷的Precision EV 概念车预览，您可能没有注意到与 GM 的联系，这是情有可原的。

ZDX 与通用汽车的关系很大程度上以 Utlium 平台的形式保持在幕后。Acura 的新款跨界车配备了 102 kWh 的大型锂离子电池组，续航里程可达 325 英里（523 公里）。

对于 ZDX A-Spec，电池组将为单个后置电动机供电，讴歌估计该电动机将产生 340 马力（254 千瓦/345 马力）的健康功率。买家还可以选择双电机 AWD 动力系统（作为 Type S 的标准配置），该动力系统可输出 500 马力（373 千瓦/507 马力），使其成为讴歌有史以来销售的最强大的量产跨界车。

ZDX A-Spec 经过精心调校，而 Type S 将提供高度可调的空气悬架、性能调校的自适应减震器以及带有黄色六活塞卡钳的大型 15.6 英寸 Brembo 制动器。还创建了一种特殊的运动模式，以确保为驾驶员提供全部 500 匹马匹的服务，并且在舒适性或续航里程方面没有任何让步。新款 ZDX 的充电速度最高可达 190 kW。在最快的公共​​充电网络上，ZDX A-Spec 仅需 10 分钟即可恢复多达 81 英里（130 公里）的续航里程。

ZDX 车主还将享受到优质内饰，这标志着 Bang & Olufsen 音响系统首次在 Acura 车型上使用。此外，还有一个 11 英寸数字驾驶舱和一个 11.3 英寸信息娱乐触摸屏显示器，具有无线 Apple CarPlay 和 Android Auto。