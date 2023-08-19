继 8 月 3 日在加利福尼亚州的产品愿景日活动上首次亮相后，菲斯克发布了有关即将推出的阿拉斯加皮卡的更多照片和详细信息。这款“世界上最可持续的皮卡”承诺电动行驶里程可达 340 英里，配备可扩展的后床，以及运动驾驶动态。即将推出的 Fisker 卡车将于 2025 年第一季度投入生产，激励前的目标起价为 45,400 美元。

这款电动皮卡长 17.4 英尺（208.8 英寸/5,304 毫米），比丰田Tacoma和福特 Ranger 等中型卡车短，比特斯拉 Cyber ​​truck 等全尺寸电动卡车短超过 23 英寸（584 毫米）和福特 F-150 闪电。尺寸在 20 至 22 英寸之间的合金轮毂与时尚的车顶线、纤细的 LED 照明装置和高腰线相结合，增强了卡车的运动比例。

该皮卡基于Fisker Ocean 基础的加长版，承诺将“运动操控和驾驶动力”与“豪华 SUV 舒适性”以及客户对皮卡的一切期望结合起来。该电动汽车将配备两种不同的电池组，容量分别为 75 kWh 和 113 kWh，充电后的行驶里程为 230-340 英里（370-547 英里）。菲斯克没有详细介绍电动机，但表示阿拉斯加将在 3.9 至 7.2 秒之间完成 0-60 英里/小时（97 公里/小时）的冲刺，具体取决于型号。该公司还声称阿拉斯加将成为“世界上最轻的电动皮卡”，尽管它没有提及目标重量数字。