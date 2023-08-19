英菲尼迪设计的未来已在圆石滩优雅车展上通过 QX Monograph 概念得以展现。这项研究不仅提供了下一代QX80的预览，还展示了该品牌即将推出的设计语言方向。这款 SUV 被称为“反楔形”车型，其比例与英菲尼迪产品线中最大的车型 QX80 相同。英菲尼迪表示，这款大型车辆为其设计师提供了一块大画布，可以在上面展示他们对不久的将来的计划。

更具体地说，QX Monograph 具有英菲尼迪选择明确强调的许多线条。其中第一个是大“双拱形”格栅。受竹林形状的启发，格栅的茎轻轻地向中间弯曲，彼此交叉，形成复杂的矩阵图案。在这种情况下，格栅采用亮黑色饰面，与深色镀铬边框配合。同时，格栅的尺寸旨在暗示SUV强大、居高临下的驾驶体验。

格栅中央首次使用了英菲尼迪全新的三维标识。新徽章采用特殊的白色照明，有助于给人一种深度的错觉，赋予徽章活力。不过，新的照明技术并不仅仅停留在标志上。此外，QX Monograph采用了由复杂的“和服折叠”图案制成的“数码钢琴键”头灯设计。日间行车灯通过一段连接至格栅，有助于突出引擎盖的高度以及 SUV 的宽度。

同样的图案贯穿了QX Monograph 概念车后部的整个宽度，进一步凸显了其霸气的尺寸。照明元素的加宽和变窄有助于暗示深度，有点像徽标。尾灯中的每个钢琴键部分都有两个部分：顶部实心块和下部条纹部分，旨在复制光线在轻轻荡漾的水面上弹跳的外观。

车辆两端的灯光旨在通过欢迎和告别动画来吸引驾驶员和乘客。在其他方面，QX Monograph 还配备了前挡泥板通风口，其形状也受到竹林的启发，以及带有阴影镀铬、亮黑色和红色辐条的机加工合金轮毂。最后，全景天窗有助于让居住者沐浴在自然光中，并为他们提供天空的景色。

到目前为止，英菲尼迪只专注于设计，并没有透露量产版 QX80 的动力来源及其内饰。报道称，大引擎盖下预计将配备双涡轮增压V6发动机，外观设计表明豪华的陈设将成为内饰的焦点。