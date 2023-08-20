越南 Vinfast 是一家值得观察和思考的电动车初创企业。他的产品，他的壮大的过程。如今他已经在美国建设工厂，走出了一条与众不同的成长道路，值得国内的新势力加以借鉴和学习。

在 Vinfast 的官方描述里，他们表示只有每个人都能享受到智能、安全和环保的电动汽车，可持续的未来才有可能实现。通过与值得信赖的供应商和组织的全球合作伙伴关系以及前所未有的研发投资，VinFast 已准备好引领电动汽车革命。VinFast 刚刚在纳斯达克敲响了开盘钟来庆祝这一时刻，并成为在该交易所上市的越南最大市值公司。

截至2023年6月30日，VinFast已交付近19,000辆电动汽车，包括VF e34、VF 5、VF 8和VF 9车型。它还为即将推出的VF 3、VF 6和VF 7车型做准备在越南和全球市场。VinFast 期待在其快速扩张的基础上推出下一代电动汽车和解决方案，并实施其在全球范围内扩大业务的战略。该公司通过在 63 个城市和省份推出自己的充电网络，在越南国内市场站稳了脚跟，并计划在未来几年进一步扩展。VinFast 还建立了由全球 122 多家 VinFast 商店组成的公司自有零售和服务网络。

此外，VinFast 还致力于通过与北美、欧洲、越南和东南亚等特定市场的分销商和经销商建立新的合作伙伴关系，巩固其在全球电动汽车市场的地位。

VinFast 的关键发展点盘点，稳扎稳打

第一阶段：基础

2017年:在越南海防建立 VinFast 最先进的汽车制造基地，具有全球领先的可扩展性，自动化程度高达 90%。

2018年:Lux车型在2018年巴黎车展上正式上市，荣获AUTOBEST“明星诞生”奖。

2019年:在越南市场正式推出Lux A2.0轿车、Lux SA2.0 SUV和城市汽车Fadil这三款车型以及Ludo、Impes和Klara三款电动踏板车。

第二阶段：加速

2020年:VinFast 的新车成为越南所有三个细分市场的最畅销车型。

2021年:推出两款新型电动滑板车：Theon 和 Feliz，以及越南第一辆电动巴士。

2021年:推出三款全新智能电动汽车：面向越南市场的紧凑型 SUV VF e34，以及面向全球市场的大型全电动高端 SUV：VF 8 和 VF 9。

第三阶段：走向全球

2021年:宣布 VinFast 到 2023 年的全电动战略。推出涵盖所有细分市场的全电动汽车产品线。

2022年:全电动 VF 8 和 VF 9 的预订现已开放。推出 VinFast NFT 和特权福利。

2022年:在美国、加拿大和欧洲开设全球展厅。

2023年:与美国特殊目的收购公司（SPAC）Black Spade Acquisition完成合并后的VinFast在纳斯达克上市。

VinFast 在美国的新电动汽车制造工厂破土动工

越南电动汽车制造商VinFast已正式开始在美国建设其首个电动汽车制造基地，位于北卡罗来纳州查塔姆县的三角创新点内。该工厂一期总投资高达20亿美元，占地约1,800英亩，分为五个主要生产区，包括车身车间、总装车间、冲压车间、涂装车间和能源中心。厂区内还将设有其他功能设施。

初期阶段，该工厂将重点生产VinFast的VF 7、VF 8和VF 9电动汽车，预计产能为每年15万辆。零部件和材料的供应商基地将主要集中在美国、越南和其他一些国家。工厂未来的扩建和更新将在下一阶段确定。VinFast 电动汽车制造工厂预计将于 2025 年投产，打造供应商生态系统和数千个就业岗位。

北卡罗来纳州为该项目提供了总计 12 亿美元的资助。该制造基地是 VinFast 在越南以外的第一家电动汽车工厂，也将在该公司努力在全球范围内达到世界级可持续交通水平的过程中发挥重要作用。

VinFast 和宁德时代也达成全球战略合作

和越南电动汽车制造商VinFast宣布签署全球战略合作谅解备忘录，扩大在CIIC（CATL集成智能底盘）滑板底盘产品等领域的合作。根据协议，宁德时代与VinFast在目前两家公司CTP（cell-to-pack）电池供应合作的基础上，拟在中智滑板底盘领域探索多种形式的合作，这将有助于VinFast快速进入全球市场。

中智滑板底盘将电池组、电动机和其他关键单元集成到车辆底部的单层中，降低了采购成本和能源消耗，同时最大限度地增加了车厢空间。除了CTP电池和滑板底盘方面的合作外，CATL还准备与VinFast在其他领域进行合作，从而推动电池创新和电动汽车转型。

通过利用CATL的尖端电池，VinFast的创新电动汽车将在续航里程、安全性和智能驾驶方面达到新的高度。此次合作还将帮助宁德时代扩大其全球布局，特别是在新兴市场的影响力，并推动电动汽车新技术的应用。加强合作将使两家公司能够促进电池技术和全球电动汽车的创新，为全球推动能源转型和碳中和目标做出贡献。

VinFast 的汽车产品线具备多样性达到七款之多

VinFast 在近期推出了一款专为其国内市场设计的全新电动迷你车 2023 VinFast VF 3。VinFast VF3 的长度仅为 3,114 毫米，比小型铃木 Jimny 短约 365 毫米。

尽管如此，VinFast表示 VF3 提供了足够的内部空间，最多可容纳 5 人。车身紧凑而高大，提供充足的离地间隙，并配备16英寸车轮。内饰方面，VF 3采用极简设计，优化车内五人乘坐空间。基本智能功能全面集成，保证舒适便捷的用户体验。

值得注意的是，方形前大灯和后视镜，以及前后保险杠上风格化的V形小鸟标志，作为突出的特征，建立了有凝聚力的设计语言，为整体汽车设计带来了动感的视觉吸引力。为了打造一款适合所有人的车型，VinFast VF 3 将为消费者提供一系列颜色选择，进一步增强其定制可能性。完整细节仍有待发布，但 VinFast 声称 VF 3 将提供“令人印象深刻的行驶距离”和“高安全标准”。

预计 VinFast 将于 2023 年 9 月开始接受 VF 3 订单，并于 2024 年第三季度交付。凭借 VF 3，VinFast目前提供七款车型，涵盖从微型轿车到全尺寸 E 级 SUV。VinFast已推出A至E级的六款电动汽车车型，包括VF 5 Plus、VF e34、VF 6、VF 7、VF 8和VF 9。