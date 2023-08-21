奇瑞汽车旗下全新紧凑型 SUV 探索 06 正式上市，厂商指导价 11.69-13.99 万元，共计推出 4 款车型。新车定位 ” 轻越野 “，搭载 1.6TGDI+7DCT 超级动力组合，拥有 8 种驾驶模式，并提供两驱和四驱版可选。除了此次上市的燃油版外，探索 06 未来还将推出鲲鹏超性能电混 C-DM 的车型，预计 10 月份与消费者见面。

探索 06 是奇瑞汽车品牌继艾瑞泽和瑞虎后的一个全新的汽车品类，车型主要面对当前 Z 时代的年轻用户群体，以探索为核心，打造轻越野 SUV 概念，去鼓励年轻消费者发扬自身探索精神，由于该车兼顾了城市 SUV 和越野 SUV 双重属性，所以在外观造型方面探索 06 并没有被设计的过于硬派和夸张，整体造型凸显出满满的精致感。

中控屏采用了一块 13.2 英寸的竖立式设计，这种设计在看导航时视角会非常的舒服。屏幕边框不宽显示效果不错，内置了目前主流的 8155 芯片来保证车机的运行速度以及智能语音的识别率。

探索06的动力系统由1.6T鲲鹏发动机与7DCT变速箱组成，是奇瑞旗下比较经典的组合，很多款车型都在使用，兼顾了动力与油耗。1.6T的发动机最大功率145kW，最大扭矩290N·m，零百加速时间能够达到8秒级别。四驱车型还提供7种驾驶模式，200mm离地间隙，涉水深度605mm，最大可以爬坡41°，足以应付常规的越野场景。油耗方面控制的也很不错，两驱车型百公里油耗6.98L，而四驱车型油耗也只有7.48L。

探索 06 配备了 IPB 智能线控制动技术，在切换到越野模式下，根据路况精准的去锁止制动，可动态对车辆的四轮扭矩进行动态分配，据官方称相比传统电磁式性能提升 100%。同时在高配车型上还提供了透明底盘以及四驱能量流显示。

在上市活动中，官方还针对购车用户准备了多重福利，包含：1000 抵 7000 购车款、13000 元置换补贴、7 万 2 年 0 息贷款、整车终身质保、终身免费道路救援、终身车辆 FOTA 升级、3 年免费娱乐流量、终身免费基础流量。