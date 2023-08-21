根据国际数据公司（IDC）发布的手机季度跟踪报告，2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万台，同比增长173.0%；上半年出货227万台，同比增长102.0%。

自问世以来，折叠屏手机市场一直保持快速增长，且是目前低迷的手机市场里唯一保持上升趋势的细分市场。各安卓厂商纷纷重点打造各自的折叠屏产品，是由于苹果公司短期内不会进入该市场，因此开发折叠屏手机就成为安卓厂商打造与苹果差异化产品、缩小与苹果在高端市场差距的重要布局。

随着铰链、屏幕等相关技术日渐完善，且产品价格持续下探，消费者对于折叠屏手机的接受程度越来越高。此外，折叠屏手机在产品形态上也有较大改观，因此更容易引起消费者的关注，激发换机欲望。

2023年第二季度折叠屏手机厂商市场份额如下

2023年第二季度和上半年主要厂商市场表现

华为

牢牢占据国内折叠屏手机市场第一的位置，市场份额分别达到43.0%和35.0%；轻薄旗舰Mate X3上市3个月以后依然一机难求。

vivo

全能旗舰产品X Fold 2和第一款竖折产品X Flip凭借全面的产品体验和出众的外观帮助vivo第二季度排名跃居第二，占据19.7%的市场份额 。

OPPO

获得15.9%的市场份额，第二季度排名第三；引领竖折产品发展方向的Find N2 Flip在上半年折叠屏各机型中出货量第一，帮助OPPO上半年市场份额排名第二。

三星和荣耀

即将在下个季度发布新品，第二季度分别位居第四和第五位，份额分别8.9%和7.2%。

联想

新款产品在第二季度只上市一个月，获得3.3%的市场份额，市场反馈相比上一代产品提升明显。

折叠屏手机价格不断下探

技术的成熟和良品率的提升，以及相关物料价格处于低谷，使得折叠屏手机的成本不断下降，最终售价也越来越亲民。

IDC数据显示，第二季度1,000美元以上的折叠屏手机份额已经由一年前的92.8%下降到54.6%，同比下降38. 2%。其中，竖折产品的价格更具有吸引力，目前市面上价格最低的竖折产品已经下探到400至600美元价格段。而第二季度竖折产品的市场份额已经达到折叠屏手机市场的46.6%，同比增长10. 4%。

根据相关调研反馈，2022年购买折叠屏手机的用户中，女性用户占比显著提升，竖折产品成为他她们的首选。折叠屏手机的用户群体已经从早期的商务精英男，逐渐演变为普罗大众的消费者，其中也包括高消费力的女性。与此同时，消费者更加看重在购买折叠屏手机时对于购机体验与服务更加看重。无限碎屏险、延保、以旧换新、180天只换不修服务成为消费者选择折叠屏手机时的首要关注对象因素。

IDC中国高级分析师郭天翔指出，折叠屏手机市场目前依然处于发展初级阶段，体量基数相对较小，所以增速较快，增幅较大。特别是目前主要安卓厂商都均推出各自相关产品以抢占高端市场，甚至是通过横折+加竖折双产品，与直板机一起，形成双旗舰产品布局。

当前，各家折叠屏手机已逐渐形成全能轻薄、极致轻薄、大尺寸外屏竖折三种发展方向。未来，随着相关技术不断进步，整机质量、轻薄度、屏幕折痕、待机时间和影像等方面将得到不断改善，最终折叠屏手机将会首先在硬件方面做到跟直板旗舰手机相同的使用体验感。届时，系统和应用的适配将会显得更为重要，而目前外屏和内屏的使用体验差距较大，各种应用在折叠屏手机上的适配还有待提升。