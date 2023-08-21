国际在线交易平台和经纪商 Lirunex 日前宣布，其致力于为亚太地区的交易者提供广泛的全面交易服务。随着该地区可支配收入的增长，作为其在亚太地区扩大业务范围的一部分，Lirunex 旨在为交易者提供全面且符合监管要求的平台，以进入全球金融市场。

Lirunex 提供广泛的交易服务，满足有经验的投资者和新手交易者的需求。为了注重交易者的体验，Lirunex 确保用户可以访问各种资产，包括外汇、商品、差价合约 (CFDs)、股票指数、贵金属和能源。

该经纪商构建的交易平台旨在用户友好且高效，并为客户提供深入的的统计和信息，以帮助他们进行基于数据的交易决策。为了提供交易者更多价值，该平台最近推出的 LX Academy 为所有经验水平的交易者提供全面且实用的交易知识。透过多种语言的课程、网络研讨会和其他资源，LX Academy 为交易者提供本地交易市场趋势和情况的洞察。

Lirunex 的灵活性和多样性在交易方法和支付选项上为交易者提供了更多的选择和便利性。相较于一些拥有限制性交易规则的平台，Lirunex 允许多种交易方法，例如对冲和套利，使交易者可以更灵活地使用其首选方法。此外，Lirunex 提供多种支付选项，使得来自许多不同地区的交易者可以进行无缝交易。

面对数字时代对网络安全和监管问题日益增长的担忧，Lirunex 作为一家国际授权经纪商再次强调其遵守规定的承诺。为确保解决这些问题，塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC)、拉布安金融服务管理局 (LFSA) 和马尔代夫经济和发展部 (MED) 都监督将交易者的资金隔离在信誉良好的金融机构中。